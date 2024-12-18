NYT: СБУ взяла на себя ответственность за гибель Кириллова

Первый заместитель постпреда миссии России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что постоянное представительство РФ при всемирной организации поднимет вопрос о гибели Кириллова на заседании Совета безопасности 20 декабря. Он подчеркнул, что ответственные за это преступление должны понести наказание и столкнуться с осуждением международного сообщества. Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер уточнил, что Вашингтон не причастен к теракту, в котором погиб Кириллов.