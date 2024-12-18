NYT: СБУ взяла на себя ответственность за гибель Кириллова
Служба безопасности Украины (СБУ) взяла на себя ответственность за теракт в Москве, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил (ВС) РФ Игорь Кириллов и его помощник. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на представителя украинской спецслужбы.
Собеседник издания на условиях анонимности подтвердил детали произошедшего, предоставленные Россией. Он пояснил, что СБУ считала Кириллова своей «законной целью».
Утром 17 декабря Кириллов и его помощник погибли при взрыве на территории жилого комплекса на юго-востоке Москвы. Взрывное устройство было заложено в самокат, стоящий рядом с подъездом. Следственный комитет возбудил уголовные дела по ст. 105, 205, 222.1, 223.1 УК РФ (убийство, террористический акт, незаконный оборот и изготовление взрывчатых веществ).
Первый заместитель постпреда миссии России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что постоянное представительство РФ при всемирной организации поднимет вопрос о гибели Кириллова на заседании Совета безопасности 20 декабря. Он подчеркнул, что ответственные за это преступление должны понести наказание и столкнуться с осуждением международного сообщества. Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер уточнил, что Вашингтон не причастен к теракту, в котором погиб Кириллов.