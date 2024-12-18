Задержан подозреваемый в убийстве генерала Кириллова

Собеседник «Ведомостей», близкий к следствию, говорил, что правоохранители в первую очередь начали проверять украинский след. Губернатор Костромской области Сергей Ситников заявил, что Кириллов знал о том, что «охота на него началась» в связи с его заявлениями о предполагаемых тайных биолаборатория на Украине. Кроме того, Кириллов заявлял, что на Украину ввозят отработанное ядерное топливо и отходы опасных химических производств для возможного создания «грязной бомбы».