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Задержан подозреваемый в убийстве генерала Кириллова

Украинские спецслужбы обещали 29-летнему гражданину Узбекистана вознаграждение в $100 000
Ведомости

Предполагаемый исполнитель убийства начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил (ВС) РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова задержан, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко.

Задержанный – гражданин Узбекистана 1995 г.р., сообщили в СК. Сейчас он доставлен к следователю, с ним проводятся следственные действия. «В ходе допроса он пояснил, что был завербован украинскими спецслужбами. По их заданию он прибыл в Москву и получил самодельное взрывное устройство. Он разместил его на электросамокате, который припарковал у подъезда жилого дома, где проживал Игорь Кириллов», – сказала Петренко.

Для наблюдения был арендована машина каршеринга. В ней фигурант установил камеру видеонаблюдения – съемка с этой камеры транслировалась организаторам теракта в онлайн режиме в город Днепр. 

«За совершение этого преступления исполнителю гарантировалось денежное вознаграждение в размере $100 000 и выезд в одну из европейских стран для проживания», – заключила представитель СК.

РБК, «Коммерсантъ» и «Известия» со ссылкой на источники утром 18 декабря сообщили, что по делу об убийстве задержаны двое подозреваемых. Задержание произошло по горячим следам, сказал собеседник «Коммерсанта». Камеры наблюдения у подъезда, где был убит Кириллов и его помощник, зафиксировали две подозрительные машины незадолго до взрыва, писало издание.

Кириллов и его помощник Илья Поликарпов были убиты 17 декабря в результате взрыва в жилом комплексе на юго-востоке Москвы. Взрывное устройство было заложено в самокат, стоявший рядом с подъездом. Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела по статьям убийство, террористический акт и незаконный оборот взрывчатых веществ.

Собеседник «Ведомостей», близкий к следствию, говорил, что правоохранители в первую очередь начали проверять украинский след. Губернатор Костромской области Сергей Ситников заявил, что Кириллов знал о том, что «охота на него началась» в связи с его заявлениями о предполагаемых тайных биолаборатория на Украине. Кроме того, Кириллов заявлял, что на Украину ввозят отработанное ядерное топливо и отходы опасных химических производств для возможного создания «грязной бомбы».

Украинское издание «Страна» писала, что за день до гибели Кириллова СБУ выдвинула против генерала подозрение в выдаче приказа на использование химического оружия против ВСУ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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