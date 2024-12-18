Что известно о подрыве генерала Кириллова в Москве

Что известно о подрыве генерала Кириллова в МосквеЗаказчики известны, это военно-политическое руководство Украины, заявил Медведев
Центральный аппарат Следственного комитета (СК) взял на особый контроль расследование уголовного дела о теракте в Москве, в котором погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов. Взрыв случился рано утром 17 декабря на Рязанском проспекте, когда Кириллов вместе с помощником выходили из подъезда жилого дома. По версии следствия, сработавший боеприпас был заложен в самокат, стоявший рядом с подъездом. Двое военнослужащих скончались от полученных травм.
СК расследует дело сразу по нескольким статьям: об убийстве, террористическом акте, незаконном обороте и изготовлении взрывчатых веществ (статьи 105, 205, 222.1, 223.1 УК). Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, в рамках предварительного расследования будут проведены специальные исследования в экспертных учреждениях федерального уровня. Сейчас по делу проводятся многочисленные допросы свидетелей и иные следственные действия. Организаторы и исполнители преступления пока не называются.
Правоохранители в первую очередь начали проверять украинский след, сказал собеседник «Ведомостей», близкий к следствию.
«Расследование теракта против Кириллова только началось, но враги сами опубликовали информацию о своей причастности», – заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, открывая совещание по вопросам заключения контрактов ОПК. По его словам, нужно сделать все, чтобы уничтожить заказчиков этого убийства в Киеве – «заказчики известны».
Кириллов, по словам его друга и губернатора Костромской области Сергея Ситникова, знал о том, что «охота на него началась». Без сомнения, написал Ситников, это связано с тем, что под его руководством была вскрыта информация о тайных биологических лабораториях, в том числе на территории Украины.
Генералу было 54 года – он родился 13 июля 1970 г. в Костроме. Кириллов на первое место в своей жизни ставил интересы службы, «был горой за подчиненный ему личный состав» и вел скромный образ жизни, говорит источник «Ведомостей» в Минобороны.
Он окончил Костромское высшее военное командное училище химической защиты, Военную академию радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты имени Тимошенко. С 1991 по 1995 г. служил в должности командира взвода в Западной группе войск в Германии, а затем в Московском военном округе. С 1995 по 2009 г. прошел путь от командира роты до командира отдельной бригады РХБ защиты. С 2009 г. проходил службу на различных должностях в Управлении начальника войск РХБ защиты ВС РФ.
С сентября 2014 г. по апрель 2017 г. был начальником Военной академии РХБ защиты имени Тимошенко. В апреле 2017 г. был назначен на должность начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ. У Кириллова есть звание Героя Труда, он награжден государственными и ведомственными наградами Министерства обороны. За свою деятельность Кириллов был внесен в санкционные списки нескольких стран.
В марте 2022 г. генерал в ходе брифинга выступил с заявлением о том, что в украинских биолабораториях изучались возможности переноса особо опасных инфекций через мигрирующих птиц. В рамках проекта, по словам Кириллова, изучались в том числе возможности распространения птичьего гриппа H5N1 и болезни Ньюкасла, известной как «псевдочума птиц». В рамках другого проекта в качестве переносчиков потенциальных агентов биологического оружия рассматривались летучие мыши, утверждал он.
Украинская интернет-газета «Страна» писала, что за день до гибели Кириллова СБУ выдвинула против него подозрение в выдаче приказа на использование химического оружия против ВСУ.
В июне 2024 г. Кириллов предупреждал, что на Украину ввозят отработанное ядерное топливо и отходы опасных химических производств для возможного создания «грязной бомбы». По его словам, поставки курирует глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Основные их маршруты идут через Польшу и Румынию. А 7 октября он сообщил, что Украина готовит провокацию с целью обвинить Москву в применении в ходе спецоперации отравляющих веществ. Минобороны собиралось передать доказательства представителям Организации по запрещению химического оружия для составления независимого отчета.
В подготовке статьи принимал участие Алексей Никольский