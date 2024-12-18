Что известно о подрыве генерала Кириллова в Москве

Кириллов, по словам его друга и губернатора Костромской области Сергея Ситникова, знал о том, что «охота на него началась». Без сомнения, написал Ситников, это связано с тем, что под его руководством была вскрыта информация о тайных биологических лабораториях, в том числе на территории Украины.