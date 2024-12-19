Силовики выяснят легальность нахождения в России исполнителя убийства Кириллова
Силовики выясняют законность нахождения в России вероятного исполнителя убийства начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных структурах.
«Проверяется информация, легально ли он находился на территории России», – сообщил источник.
Кириллов и его помощник были убиты в результате взрыва в жилом комплексе на юго-востоке Москвы 17 декабря. Предположительно, заказчиком выступила служба безопасности Украины (СБУ).
18 декабря представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила о задержании предполагаемого исполнителя убийства – 29-летнего гражданина Узбекистана. Во время допроса он рассказал, что по заданию украинских спецслужб прибыл в Москву и получил самодельное взрывное устройство. Взрывчатка была установлена им на электросамокате, припаркованном у подъезда дома, где жил Кириллов. За совершение теракта исполнителю обещали $100 000 и выезд в одну из стран Европы.