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Силовики выяснят легальность нахождения в России исполнителя убийства Кириллова

Ведомости

Силовики выясняют законность нахождения в России вероятного исполнителя убийства начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных структурах.

«Проверяется информация, легально ли он находился на территории России», – сообщил источник.

Кириллов и его помощник были убиты в результате взрыва в жилом комплексе на юго-востоке Москвы 17 декабря. Предположительно, заказчиком выступила служба безопасности Украины (СБУ).

18 декабря представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила о задержании предполагаемого исполнителя убийства – 29-летнего гражданина Узбекистана. Во время допроса он рассказал, что по заданию украинских спецслужб прибыл в Москву и получил самодельное взрывное устройство. Взрывчатка была установлена им на электросамокате, припаркованном у подъезда дома, где жил Кириллов. За совершение теракта исполнителю обещали $100 000 и выезд в одну из стран Европы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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