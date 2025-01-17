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Адвокатам Навального назначили от 3,5 до 5,5 лет колонии по делу об экстремизме

Ведомости

Петушинский городской суд Владимирской области вынес приговор трем бывшим адвокатам Алексея Навального – Игорю Сергунину, Алексею Липцеру и Вадиму Кобзеву, сообщает ТАСС со ссылкой на слова адвоката Андрея Гривцова. Все они получили сроки лишения свободы от 3,5 до 5,5 лет по ст. 282.1 УК РФ (участие в экстремистском обществе).

Осужденные будут отбывать наказание в колонии общего режима и лишены права заниматься юридической деятельностью на три года. Прокурор ранее запрашивал более строгие сроки: для Кобзева – 5 лет и 11 месяцев, для Липцера – 5 лет и 10 месяцев, для Сергунина – 5 лет и 6 месяцев. Адвокаты находятся под стражей с октября 2023 г.

Кобзев, Сергунин и Липцер представляли интересы Навального по делу «Ив Роше». Следствие утверждает, что они использовали свои полномочия для доступа к Навальному в колонии и передачи информации между ним и участниками экстремистского сообщества. Также сообщалось, что по версии следствия, защитники, «используя свой статус при оказании юридической помощи для доступа в исправительное учреждение, обеспечивали регулярную передачу информации между руководителями, участниками экстремистского сообщества и Навальным, который тем самым продолжил осуществлять функции лидера и руководителя экстремистского сообщества при планировании, подготовке, создании условий и совершении преступлений экстремистской направленности».

11 октября 2023 г. против троих адвокатов было возбуждено уголовное дело. 13 октября их задержали, перед этим у них прошли обыски. 16 ноября 2023 г. Росфинмониторинг добавил адвокатов в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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