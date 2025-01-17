Адвокатам Навального назначили от 3,5 до 5,5 лет колонии по делу об экстремизме
Петушинский городской суд Владимирской области вынес приговор трем бывшим адвокатам Алексея Навального – Игорю Сергунину, Алексею Липцеру и Вадиму Кобзеву, сообщает ТАСС со ссылкой на слова адвоката Андрея Гривцова. Все они получили сроки лишения свободы от 3,5 до 5,5 лет по ст. 282.1 УК РФ (участие в экстремистском обществе).
Осужденные будут отбывать наказание в колонии общего режима и лишены права заниматься юридической деятельностью на три года. Прокурор ранее запрашивал более строгие сроки: для Кобзева – 5 лет и 11 месяцев, для Липцера – 5 лет и 10 месяцев, для Сергунина – 5 лет и 6 месяцев. Адвокаты находятся под стражей с октября 2023 г.
Кобзев, Сергунин и Липцер представляли интересы Навального по делу «Ив Роше». Следствие утверждает, что они использовали свои полномочия для доступа к Навальному в колонии и передачи информации между ним и участниками экстремистского сообщества. Также сообщалось, что по версии следствия, защитники, «используя свой статус при оказании юридической помощи для доступа в исправительное учреждение, обеспечивали регулярную передачу информации между руководителями, участниками экстремистского сообщества и Навальным, который тем самым продолжил осуществлять функции лидера и руководителя экстремистского сообщества при планировании, подготовке, создании условий и совершении преступлений экстремистской направленности».
11 октября 2023 г. против троих адвокатов было возбуждено уголовное дело. 13 октября их задержали, перед этим у них прошли обыски. 16 ноября 2023 г. Росфинмониторинг добавил адвокатов в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.