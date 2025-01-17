Адвокатам Навального назначили от 3,5 до 5,5 лет колонии по делу об экстремизме

Кобзев, Сергунин и Липцер представляли интересы Навального по делу «Ив Роше». Следствие утверждает, что они использовали свои полномочия для доступа к Навальному в колонии и передачи информации между ним и участниками экстремистского сообщества. Также сообщалось, что по версии следствия, защитники, «используя свой статус при оказании юридической помощи для доступа в исправительное учреждение, обеспечивали регулярную передачу информации между руководителями, участниками экстремистского сообщества и Навальным, который тем самым продолжил осуществлять функции лидера и руководителя экстремистского сообщества при планировании, подготовке, создании условий и совершении преступлений экстремистской направленности».