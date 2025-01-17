Моргенштерна обвинили в нарушении закона об иноагентах
Рэпера Алишера Моргенштерна (считается в РФ иноагентом) обвинили в уклонении от обязательств иностранного агента. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Моргенштерну предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента). Максимальное наказание по этой части – до двух лет лишения свободы.
Адвокат исполнителя Сергей Жорин сообщил, что рэпер не признает вину по этому делу, поскольку защита считает включение Моргенштерна в реестр иноагентов незаконным и необоснованным.
Рэпер был внесен в реестр Минюста РФ 6 мая 2022 г. Его штрафовали за отсутствие маркировки в январе 2024 г., а также в июне и ноябре 2023 г. Исполнитель проживает за пределами России.
В июне 2024 г. прокуратура Москвы инициировала возбуждение уголовного дела в отношении Моргенштерна. Прокуратура установила, что рэпер в течение года дважды привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, но продолжил распространять в соцсетях материалы без указания маркировки.