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В Калифорнии горит крупная аккумуляторная электростанция

Ведомости

На крупной аккумуляторной электростанции в городе Мосс-Лендинг на севере округа Монтерей произошел пожар в результате неисправности установки, сообщает Politico.

Персонал и около 1500 местных жителей были эвакуированы, о пострадавших не сообщается. Причины пожара неизвестны, расследование начнется, как только огонь будет ликвидирован. Шериф округа сообщил, что пожар произошел на территории, где хранятся аккумуляторные батареи. Он также отметил, что происшествие не связано с лесными пожарами, охватившими Калифорнию.

После начала возгорания была перекрыта часть шоссе 1 Северной Калифорнии. Всем проживающим в округе советуют оставаться внутри помещений, держать окна закрытыми и отключить системы вентиляции.

Округ, где возник пожар, соседствует с заповедником дикой природы Мосс-Лендинг и национальным исследовательским эстуарным заповедником Элкхорн-Слау.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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