В Калифорнии горит крупная аккумуляторная электростанция

Персонал и около 1500 местных жителей были эвакуированы, о пострадавших не сообщается. Причины пожара неизвестны, расследование начнется, как только огонь будет ликвидирован. Шериф округа сообщил, что пожар произошел на территории, где хранятся аккумуляторные батареи. Он также отметил, что происшествие не связано с лесными пожарами, охватившими Калифорнию.