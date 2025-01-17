Тариф для большегрузов на федеральных трассах «Платон» подорожает на 19 копеек

В конце декабря 2024 г. Минтранс РФ сообщал, что был разработан проект поэтапной отмены скидки, применяющейся к размеру платы в счет возмещения вреда, причиняемого автодорогам грузовым транспортом с максимальной массой 12 т. При запуске «Платона» тариф составлял 3,73 руб. за 1 км. Для адаптации к системе была установлена скидка к тарифу, которая действует уже девять лет.