Тариф для большегрузов на федеральных трассах «Платон» подорожает на 19 копеек
Тариф для большегрузов за проезд по федеральным трассам «Платон» вырастет на 19 коп. до 3,34 руб. за 1 км пробега, сообщает Росавтодор.
Текущий размер платы – 3,05 руб. за 1 км пробега. Как сообщает ведомство, фактический размер платы рассчитывается ежегодно с 10 по 20 января с учетом информации от Росстата об индексе потребительских цен за предыдущий год.
Сообщается, что через систему «Платон» грузоперевозчики обеспечили поступление в Федеральный дорожный фонд более 300 млрд руб. на начало 2025 г. Благодаря полученным средствам в 28 регионах РФ было отремонтировано более 495 км дорог федерального значения.
В конце декабря 2024 г. Минтранс РФ сообщал, что был разработан проект поэтапной отмены скидки, применяющейся к размеру платы в счет возмещения вреда, причиняемого автодорогам грузовым транспортом с максимальной массой 12 т. При запуске «Платона» тариф составлял 3,73 руб. за 1 км. Для адаптации к системе была установлена скидка к тарифу, которая действует уже девять лет.
Грузовой транспорт больше всего оказывает влияние на состояние дорожного покрытия, поэтому в 2015 г. правительство приняло решение о введении системы взимания платы с большегрузных транспортных средств массой свыше 12 т для поддержания дорог в нормальном состоянии.