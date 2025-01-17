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Тариф для большегрузов на федеральных трассах «Платон» подорожает на 19 копеек

Ведомости

Тариф для большегрузов за проезд по федеральным трассам «Платон» вырастет на 19 коп. до 3,34 руб. за 1 км пробега, сообщает Росавтодор.

Текущий размер платы – 3,05 руб. за 1 км пробега. Как сообщает ведомство, фактический размер платы рассчитывается ежегодно с 10 по 20 января с учетом информации от Росстата об индексе потребительских цен за предыдущий год.

Сообщается, что через систему «Платон» грузоперевозчики обеспечили поступление в Федеральный дорожный фонд более 300 млрд руб. на начало 2025 г. Благодаря полученным средствам в 28 регионах РФ было отремонтировано более 495 км дорог федерального значения.

В конце декабря 2024 г. Минтранс РФ сообщал, что был разработан проект поэтапной отмены скидки, применяющейся к размеру платы в счет возмещения вреда, причиняемого автодорогам грузовым транспортом с максимальной массой 12 т. При запуске «Платона» тариф составлял 3,73 руб. за 1 км. Для адаптации к системе была установлена скидка к тарифу, которая действует уже девять лет.

Грузовой транспорт больше всего оказывает влияние на состояние дорожного покрытия, поэтому в 2015 г. правительство приняло решение о введении системы взимания платы с большегрузных транспортных средств массой свыше 12 т для поддержания дорог в нормальном состоянии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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