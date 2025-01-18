Expansion: 30 человек пострадали при падении подъемника в Испании

По данным издания, подъемник мог выйти из строя из-за поломки одного из колес. На месте происшествия находятся несколько спасательных вертолетов и машин скорой помощи. Медицинские службы по всей провинции уже предупреждены о возможном прибытии десятков раненых. Ближайшие больницы готовятся принимать пострадавших.