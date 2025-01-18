Expansion: 30 человек пострадали при падении подъемника в Испании
Как минимум 30 человек пострадали из-за крушения подъемника на горнолыжном курорте Астун в Испании. Об этом пишет газета Expansion со ссылкой на источники.
По данным издания, подъемник мог выйти из строя из-за поломки одного из колес. На месте происшествия находятся несколько спасательных вертолетов и машин скорой помощи. Медицинские службы по всей провинции уже предупреждены о возможном прибытии десятков раненых. Ближайшие больницы готовятся принимать пострадавших.
Власти автономного сообщества Арагон проинформированы о случившемся и направляются к месту происшествия.
Горнолыжный курорт Астун был открыт в 1976 г. Он расположен в арагонской части Пиренейских гор, в долине Валье-дель-Арагон, и находится в 33 км от города Хака.