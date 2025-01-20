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В Китае казнили убившего восемь человек студента технического училища

Ведомости

Народный суд промежуточной инстанции китайского города Уси (провинция Цзянсу) привел в исполнение смертный приговор 21-летнему студенту Сюй Цзяцзиню, который напал с ножом на студентов профессионально-технического училища. Об этом сообщает агентство Xinhua.

Смертный приговор суд вынес в декабре 2024 г. Способ исполнения приговора не называется.

Нападение на училище в городе Исин произошло 16 ноября прошлого года. В результате происшествия были убиты восемь человек, еще 17 получили ранения. Подозреваемого задержали на месте преступления, он признался в содеянном.

По информации полиции, выпускник училища вернулся в учебное заведение, чтобы «выплеснуть свой гнев» из-за того, что ему не удалось получить аттестат из-за провала на экзаменах, и из-за недовольства оплатой стажировки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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