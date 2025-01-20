В Китае казнили убившего восемь человек студента технического училища
Народный суд промежуточной инстанции китайского города Уси (провинция Цзянсу) привел в исполнение смертный приговор 21-летнему студенту Сюй Цзяцзиню, который напал с ножом на студентов профессионально-технического училища. Об этом сообщает агентство Xinhua.
Смертный приговор суд вынес в декабре 2024 г. Способ исполнения приговора не называется.
Нападение на училище в городе Исин произошло 16 ноября прошлого года. В результате происшествия были убиты восемь человек, еще 17 получили ранения. Подозреваемого задержали на месте преступления, он признался в содеянном.
По информации полиции, выпускник училища вернулся в учебное заведение, чтобы «выплеснуть свой гнев» из-за того, что ему не удалось получить аттестат из-за провала на экзаменах, и из-за недовольства оплатой стажировки.