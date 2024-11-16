В Китае студент профессионально-технического училища убил восемь человек
Восемь человек были убиты и еще 17 получили ранения в результате нападения в городе Исин, провинция Цзянсу на востоке Китая. Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на информацию полиции.
В нападении с ножом подозревается 21-летний студент профессионально-технического училища. Его задержали на месте преступления.
По данным полиции, выпускник училища этого года вернулся в учебное заведение, чтобы «выплеснуть свой гнев» из-за того, что ему не удалось получить аттестат из-за провала на экзаменах, а также из-за недовольства оплатой стажировки.