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В Китае студент профессионально-технического училища убил восемь человек

Ведомости

Восемь человек были убиты и еще 17 получили ранения в результате нападения в городе Исин, провинция Цзянсу на востоке Китая. Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на информацию полиции.

В нападении с ножом подозревается 21-летний студент профессионально-технического училища. Его задержали на месте преступления.

По данным полиции, выпускник училища этого года вернулся в учебное заведение, чтобы «выплеснуть свой гнев» из-за того, что ему не удалось получить аттестат из-за провала на экзаменах, а также из-за недовольства оплатой стажировки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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