С акватории вдоль Черноморского побережья собрано 14,6 тонны нефтеотходов
После крушения нефтетанкеров в Керченском проливе ручным способом с акватории вдоль береговой линии собрано около 14,7 т нефтесодержащих отходов. Об этом сообщается в Telegram-канале Морспасслужбы.
Работы проводятся береговой аварийно-спасательной партией Азово-Черноморского филиала Морспасслужбы. В районе кормовой части «Волгонефти 239» установлено 2220 м боновых заграждений, идет также откачка мазута. Всего судами Азово-Черноморского филиала Морспасслужбы обследовано в районе ЧС более 2250,5 кв. км.
Разлив нефтепродуктов в Керченском проливе случился 15 декабря 2024 г. в результате крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Пятна мазута были обнаружены у берегов Анапы, а также в районах Ленинградского муниципального округа, Темрюкского, Курганинского и Тимашевского районов Краснодарского края и всей береговой линии Крыма.
20 января МЧС России сообщило в своем в Telegram-канале, что с побережья Черного моря собрано более 169 000 т загрязненного грунта, очищено свыше 285 км.