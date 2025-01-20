С акватории вдоль Черноморского побережья собрано 14,6 тонны нефтеотходов

Разлив нефтепродуктов в Керченском проливе случился 15 декабря 2024 г. в результате крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Пятна мазута были обнаружены у берегов Анапы, а также в районах Ленинградского муниципального округа, Темрюкского, Курганинского и Тимашевского районов Краснодарского края и всей береговой линии Крыма.