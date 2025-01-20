Спрятавшего труп женщины в «Запорожце» Куценко мужчину отправили в СИЗО

Ранее в пресс-службе столичного СК сообщили, что уголовное дело возбуждено по ст. 105 УК РФ (убийство). По версии следствия, пьяный мужчина нанес своей знакомой не менее 12 ножевых ранений. От полученных повреждений она скончалась на месте. После этого мужчина переместил ее тело в припаркованный автомобиль. Позднее стало известно, что автомобиль принадлежал Куценко.