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Спрятавшего труп женщины в «Запорожце» Куценко мужчину отправили в СИЗО

Ведомости

Дорогомиловский районный суд Москвы отправил в СИЗО мужчину, обвиняемого в убийстве женщины на Кутузовском проспекте. Кроме того, он спрятал тело женщины в раритетном автомобиле «Запорожец», который принадлежит актеру Гоше Куценко. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.

Абдуллин Альберт Игоревич был ранее судим. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц и 29 суток.

Ранее в пресс-службе столичного СК сообщили, что уголовное дело возбуждено по ст. 105 УК РФ (убийство). По версии следствия, пьяный мужчина нанес своей знакомой не менее 12 ножевых ранений. От полученных повреждений она скончалась на месте. После этого мужчина переместил ее тело в припаркованный автомобиль. Позднее стало известно, что автомобиль принадлежал Куценко.

Куценко выразил соболезнования родственникам погибшей женщины. На своей странице в Instagram (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) он уточнил, что узнал о случившемся на съемках в экспедиции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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