Спрятавшего труп женщины в «Запорожце» Куценко мужчину отправили в СИЗО
Дорогомиловский районный суд Москвы отправил в СИЗО мужчину, обвиняемого в убийстве женщины на Кутузовском проспекте. Кроме того, он спрятал тело женщины в раритетном автомобиле «Запорожец», который принадлежит актеру Гоше Куценко. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.
Абдуллин Альберт Игоревич был ранее судим. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц и 29 суток.
Ранее в пресс-службе столичного СК сообщили, что уголовное дело возбуждено по ст. 105 УК РФ (убийство). По версии следствия, пьяный мужчина нанес своей знакомой не менее 12 ножевых ранений. От полученных повреждений она скончалась на месте. После этого мужчина переместил ее тело в припаркованный автомобиль. Позднее стало известно, что автомобиль принадлежал Куценко.
Куценко выразил соболезнования родственникам погибшей женщины. На своей странице в Instagram