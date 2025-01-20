Глава Федерации фигурного катания Москвы Абдурахманов уехал из России
Президент Федерации фигурного катания Москвы (ФФКМ) Антон Абдурахманов уехал из России. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на несколько источников.
Собеседники сообщили, что глава ФФКМ покинул страну несколько месяцев назад «по юридическим причинам», подробности не раскрываются. По данным агентства, федерация прикладывает усилия для организации работы в штатном режиме, но руководство Москомспорта уже осведомлено об отъезде Абдурахманова. По словам источников, скорее всего, у организации будет новый президент. По регламенту, избрать нового руководителя смогут не раньше, чем в мае 2025 г.
Абдурахманов стал главой ФФКМ в 2022 г., сменив на этом посту Ирину Рабер. Имеет звание заслуженного строителя РФ за вклад в строительство, удостоен ряда государственных и ведомственных наград.