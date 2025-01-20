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Глава Федерации фигурного катания Москвы Абдурахманов уехал из России

Ведомости

Президент Федерации фигурного катания Москвы (ФФКМ) Антон Абдурахманов уехал из России. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на несколько источников.

Собеседники сообщили, что глава ФФКМ покинул страну несколько месяцев назад «по юридическим причинам», подробности не раскрываются. По данным агентства, федерация прикладывает усилия для организации работы в штатном режиме, но руководство Москомспорта уже осведомлено об отъезде Абдурахманова. По словам источников, скорее всего, у организации будет новый президент. По регламенту, избрать нового руководителя смогут не раньше, чем в мае 2025 г.

Абдурахманов стал главой ФФКМ в 2022 г., сменив на этом посту Ирину Рабер. Имеет звание заслуженного строителя РФ за вклад в строительство, удостоен ряда государственных и ведомственных наград.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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