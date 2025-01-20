Глава Федерации фигурного катания Москвы Абдурахманов уехал из России

Собеседники сообщили, что глава ФФКМ покинул страну несколько месяцев назад «по юридическим причинам», подробности не раскрываются. По данным агентства, федерация прикладывает усилия для организации работы в штатном режиме, но руководство Москомспорта уже осведомлено об отъезде Абдурахманова. По словам источников, скорее всего, у организации будет новый президент. По регламенту, избрать нового руководителя смогут не раньше, чем в мае 2025 г.