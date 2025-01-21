IT-специалисты могут подать на «Госуслугах» заявку на отсрочку от срочной службы
С 21 января IT-специалисты на сайте госуслуг могут подать заявку на отсрочку от срочной службы, сообщает Министерство цифрового развития РФ.
Специалисты в сфере IT могут подать заявку до 5 февраля 2025 г., а граждане, которые стоят на воинском учете районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к нему, могут сделать это до 6 марта. После подачи заявки работодателю необходимо подтвердить данные о специалисте в своем личном кабинете и направить их в Минцифры до 9 февраля, для Крайнего Севера – до 11 марта.
Если гражданин не отправит заявку на IT-отсрочку сам, компания может самостоятельно внести его в список.
В сообщении Минцифры напоминают, что министерство передаст информацию о специалистах, которые подали запрос, в Минобороны до 28 февраля, для крайнего Севера – до 31 марта. Решение по даче отсрочек комиссия примет с 1 апреля по 15 июля, для Крайнего Севера – с 1 мая по 15 июля.