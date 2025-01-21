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IT-специалисты могут подать на «Госуслугах» заявку на отсрочку от срочной службы

Ведомости

С 21 января IT-специалисты на сайте госуслуг могут подать заявку на отсрочку от срочной службы, сообщает Министерство цифрового развития РФ.

Специалисты в сфере IT могут подать заявку до 5 февраля 2025 г., а граждане, которые стоят на воинском учете районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к нему, могут сделать это до 6 марта. После подачи заявки работодателю необходимо подтвердить данные о специалисте в своем личном кабинете и направить их в Минцифры до 9 февраля, для Крайнего Севера – до 11 марта.

Если гражданин не отправит заявку на IT-отсрочку сам, компания может самостоятельно внести его в список.

В сообщении Минцифры напоминают, что министерство передаст информацию о специалистах, которые подали запрос, в Минобороны до 28 февраля, для крайнего Севера – до 31 марта. Решение по даче отсрочек комиссия примет с 1 апреля по 15 июля, для Крайнего Севера – с 1 мая по 15 июля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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