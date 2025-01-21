IT-специалисты могут подать на «Госуслугах» заявку на отсрочку от срочной службы

Специалисты в сфере IT могут подать заявку до 5 февраля 2025 г., а граждане, которые стоят на воинском учете районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к нему, могут сделать это до 6 марта. После подачи заявки работодателю необходимо подтвердить данные о специалисте в своем личном кабинете и направить их в Минцифры до 9 февраля, для Крайнего Севера – до 11 марта.