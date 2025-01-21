Москалькова: 66 правозащитных НКО поддержаны президентскими грантами
Победителями конкурса Фонда президентских грантов стали 66 некоммерческих организаций (НКО), работающих в сфере правозащиты. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.
21 января Координационный комитет по проведению конкурсов на предоставление грантов президента на развитие гражданского общества подвел итоги первого в 2025 г. конкурса. Всего на него было подано 10 000 заявок, 1500 из которых утверждены победителями.
«Среди поддержанных проектов – 66 в сфере правозащиты. Из них 18 инициатив направлены на ресоциализацию заключенных, также среди победителей есть проекты, ориентированные на поддержку многодетных семей и помощь бездомным», – уточнила омбудсмен.
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко уточнил, что почти 1500 социально ориентированных НКО получат гранты на общую сумму 4,7 млрд руб., писал ТАСС. По его словам, особенностью текущего года стало большое количество проектов, связанных с Годом защитника Отечества. В число победителей вошли 239 таких проектов.