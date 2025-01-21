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Москалькова: 66 правозащитных НКО поддержаны президентскими грантами

Ведомости

Победителями конкурса Фонда президентских грантов стали 66 некоммерческих организаций (НКО), работающих в сфере правозащиты. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.

21 января Координационный комитет по проведению конкурсов на предоставление грантов президента на развитие гражданского общества подвел итоги первого в 2025 г. конкурса. Всего на него было подано 10 000 заявок, 1500 из которых утверждены победителями.

«Среди поддержанных проектов – 66 в сфере правозащиты. Из них 18 инициатив направлены на ресоциализацию заключенных, также среди победителей есть проекты, ориентированные на поддержку многодетных семей и помощь бездомным», – уточнила омбудсмен.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко уточнил, что почти 1500 социально ориентированных НКО получат гранты на общую сумму 4,7 млрд руб., писал ТАСС. По его словам, особенностью текущего года стало большое количество проектов, связанных с Годом защитника Отечества. В число победителей вошли 239 таких проектов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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