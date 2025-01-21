У посольства России нет данных о пострадавших при пожаре в Турции россиянах
Посольству России в Турции не поступала информация о российских гражданах, которые могли пострадать при пожаре в гостинице в черте горнолыжного курорта Карталкая в турецкой провинции Болу. Об этом рассказали ТАСС в российском диппредставительстве.
В посольстве уточнили, что остаются на связи с турецкими ведомствами.
21 января в гостинице в черте горнолыжного курорта Карталкая в 3:27 по местному времени (совпадает с московским) произошел пожар. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщал о гибели в результате пожара 66 человек, еще 51 пострадал. Всего на момент возгорания в гостинице были 238 постояльцев.
Губернатор провинции Абдулализ Айдын в эфире TRT Haber говорил, что возгорание началось в одном из номеров и распространилось по всему отелю. Постояльцев эвакуировали в другие гостиницы. На место происшествия выдвинулись пожарные, управление по стихийным бедствиям и чрезвычайным ситуациям, национальный медицинский спасательный отряд, бригады медицинских работников и вертолеты.