У посольства России нет данных о пострадавших при пожаре в Турции россиянах

21 января в гостинице в черте горнолыжного курорта Карталкая в 3:27 по местному времени (совпадает с московским) произошел пожар. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщал о гибели в результате пожара 66 человек, еще 51 пострадал. Всего на момент возгорания в гостинице были 238 постояльцев.