Ученые зафиксировали в космосе мощные ветровые потоки на экзопланете WASP-127b

В атмосфере планеты были обнаружены водяной пар и углекислый газ. Кроме того, было замечено, что скорость движения этих веществ в атмосфере имеет два пика. Это указывает на то, что одна часть атмосферы движется к наблюдателю, а другая – от него. Исследователи пришли к выводу, что этот неожиданный результат объясняется мощными струйными ветрами в районе экватора.