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Ученые зафиксировали в космосе мощные ветровые потоки на экзопланете WASP-127b

Ведомости

Ученые зафиксировали в космосе мощные ветровые потоки на экваторе гигантской экзопланеты WASP-127b. Скорость ветра там достигает 33 000 км/ч, сообщается на сайте Европейской южной обсерватории.

В сообщении сказано, что реактивный ветер движется в шесть раз быстрее, чем вращается планета. Ранее самый быстрый ветер в Солнечной системе был обнаружен на Нептуне. Его скорость составляла 1800 км/ч.

Проведя анализ прохождения света от звезды-хозяйки через верхние слои атмосферы планеты WASP-127b, ученые смогли определить ее состав. Эти данные были получены в результате наблюдений, проведенных обсерваторией.

В атмосфере планеты были обнаружены водяной пар и углекислый газ. Кроме того, было замечено, что скорость движения этих веществ в атмосфере имеет два пика. Это указывает на то, что одна часть атмосферы движется к наблюдателю, а другая – от него. Исследователи пришли к выводу, что этот неожиданный результат объясняется мощными струйными ветрами в районе экватора.

Планета WASP-127b была обнаружена в 2016 г. на расстоянии более 500 световых лет от Земли. Она представляет собой газовый гигант, который немного больше Юпитера, но при этом гораздо менее плотный. Это придает планете «пухлый» вид.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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