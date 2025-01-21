Ученые зафиксировали в космосе мощные ветровые потоки на экзопланете WASP-127b
Ученые зафиксировали в космосе мощные ветровые потоки на экваторе гигантской экзопланеты WASP-127b. Скорость ветра там достигает 33 000 км/ч, сообщается на сайте Европейской южной обсерватории.
В сообщении сказано, что реактивный ветер движется в шесть раз быстрее, чем вращается планета. Ранее самый быстрый ветер в Солнечной системе был обнаружен на Нептуне. Его скорость составляла 1800 км/ч.
Проведя анализ прохождения света от звезды-хозяйки через верхние слои атмосферы планеты WASP-127b, ученые смогли определить ее состав. Эти данные были получены в результате наблюдений, проведенных обсерваторией.
В атмосфере планеты были обнаружены водяной пар и углекислый газ. Кроме того, было замечено, что скорость движения этих веществ в атмосфере имеет два пика. Это указывает на то, что одна часть атмосферы движется к наблюдателю, а другая – от него. Исследователи пришли к выводу, что этот неожиданный результат объясняется мощными струйными ветрами в районе экватора.
Планета WASP-127b была обнаружена в 2016 г. на расстоянии более 500 световых лет от Земли. Она представляет собой газовый гигант, который немного больше Юпитера, но при этом гораздо менее плотный. Это придает планете «пухлый» вид.