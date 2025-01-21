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«РИА Новости»: допуск российских хоккеистов к Олимпиаде рассмотрят 3-4 февраля

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Совет международной федерации хоккея (IIHF) с 3 по 4 февраля может рассмотреть вопрос допуска сборной России к участию в зимней Олимпиаде 2026 г. в Италии. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Помимо российской сборной, IIHF также рассмотрит возможность участия сборной Белоруссии.

В случае допуска, Россия сыграет в группе С со сборными США, Словакии и Латвии.

20 декабря 2024 г. Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил спортсменам из России и Белоруссии участвовать в квалификационных турнирах на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе. С 2022 г. они были отстранены от международных соревнований. Из зимних олимпийских видов спорта ранее только в ски-альпинизме российским атлетам разрешали выступать на международных соревнованиях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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