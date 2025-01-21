«РИА Новости»: допуск российских хоккеистов к Олимпиаде рассмотрят 3-4 февраля

20 декабря 2024 г. Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил спортсменам из России и Белоруссии участвовать в квалификационных турнирах на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе. С 2022 г. они были отстранены от международных соревнований. Из зимних олимпийских видов спорта ранее только в ски-альпинизме российским атлетам разрешали выступать на международных соревнованиях.