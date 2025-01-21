«РИА Новости»: допуск российских хоккеистов к Олимпиаде рассмотрят 3-4 февраля
Совет международной федерации хоккея (IIHF) с 3 по 4 февраля может рассмотреть вопрос допуска сборной России к участию в зимней Олимпиаде 2026 г. в Италии. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Помимо российской сборной, IIHF также рассмотрит возможность участия сборной Белоруссии.
В случае допуска, Россия сыграет в группе С со сборными США, Словакии и Латвии.
20 декабря 2024 г. Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил спортсменам из России и Белоруссии участвовать в квалификационных турнирах на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе. С 2022 г. они были отстранены от международных соревнований. Из зимних олимпийских видов спорта ранее только в ски-альпинизме российским атлетам разрешали выступать на международных соревнованиях.