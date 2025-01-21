Число погибших при пожаре в гостинице Турции увеличилось до 76 человек
Число погибших при пожаре в гостинице в черте горнолыжного курорта Карталкая в турецкой провинции Болу выросло до 76 человек. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая в X.
21 января в гостинице у горнолыжного курорта Карталкая в 3:27 по местному времени (совпадает с мск) начался пожар. Губернатор Болу Абдулализ Айдын уточнил, что возгорание началось в одном из номеров и распространилось по всей гостинице. Постояльцев эвакуировали. Всего на момент возгорания в отеле были 238 постояльцев.
Посольству РФ в Турции не поступала информация о россиянах, которые могли пострадать при пожаре. В российском диппредставительстве заявили ТАСС, что остаются на связи с турецкими ведомствами.
Позднее президент России Владимир Путин выразил соболезнования лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с гибелью людей в результате пожара. Посольство России в Турции также выразило соболезнования.