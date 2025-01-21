В США одобрили назальный спрей для лечения депрессии
Назальный спрей Spravato для лечения депрессии одобрен федеральным управлением США по надзору за рынком лекарственных препаратов и продовольствия (FDA). Об этом сообщили в Johnson & Johnson.
«Spravato доступен в качестве самостоятельного лечения, что означает, что пациенты могут испытывать улучшение симптомов депрессии уже через 24 часа и через 28 дней – без необходимости ежедневного приема пероральных антидепрессантов», – сказал руководитель глобального терапевтического направления неврологии Johnson & Johnson Innovative Medicine Билл Мартин.
Он уточнил, что терапевтически резистентная депрессия (ТРД) может быть очень сложной при лечении, особенно для тех пациентов, которые не реагируют на пероральные антидепрессанты или не переносят их: «Слишком долго у поставщиков медицинских услуг было мало вариантов, чтобы предложить пациентам столь необходимое улучшение симптомов». Спрей будет доступен только в рамках ограниченной программы во избежание неблагоприятных последствий, возникающих в результате седации, диссоциации, угнетения дыхания, злоупотребления и неправильного использования препарата.
По данным Johnson & Johnson, депрессией по всему миру страдают около 280 млн человек. По крайней мере один серьезный депрессивный эпизод был у около 21 млн взрослых в США. Терапевтически резистентная депрессия – случай большой депрессии, при котором пациент не реагирует как минимум на два адекватных курса лечения антидепрессантами.
В декабре 2023 г. стало известно, что международная группа ученых разработала онлайн-калькулятор диагностики состояний депрессии, который позволит избежать случаев самоубийств. Приложение было разработано Международным научно-образовательным центром нейропсихиатрии Самарского государственного медуниверситета Минздрава России и включает тест до пяти минут.
Методика представляет собой обследование, которое позволяет быстро определить среди внешне здоровых людей тех, кто страдает той или иной патологией. Как писали «Известия», калькулятор может заменить клинико-психологическое интервью, которое занимает до полутора часов.