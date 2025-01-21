В США одобрили назальный спрей для лечения депрессии

Он уточнил, что терапевтически резистентная депрессия (ТРД) может быть очень сложной при лечении, особенно для тех пациентов, которые не реагируют на пероральные антидепрессанты или не переносят их: «Слишком долго у поставщиков медицинских услуг было мало вариантов, чтобы предложить пациентам столь необходимое улучшение симптомов». Спрей будет доступен только в рамках ограниченной программы во избежание неблагоприятных последствий, возникающих в результате седации, диссоциации, угнетения дыхания, злоупотребления и неправильного использования препарата.