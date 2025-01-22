Депутат Госдумы попросил СК расследовать убийство Лермонтова в 1841 году
Народный артист России, депутат Госдумы Николай Бурляев обратился в Следственный комитет с просьбой расследовать обстоятельства убийства поэта Михаила Лермонтова. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ.
«Убедительно прошу вас о проведении современного, честного, непредвзятого расследования с использованием современных технологий, имеющихся в распоряжении Следственного комитета России», – говорится в обращении.
По словам парламентария, лермонтоведы, специалисты в области криминалистики, баллистики и медицины многие десятилетия заявляли о том, что следствие, проведенное сразу после гибели поэта в 1841 г., было недобросовестным. Бурляев выразил мнение, что в связи с этим требуется провести профессиональное расследование всех обстоятельств, которые привели к дуэли и смерти Лермонтова. Депутат обратил внимание на то, что поэт скончался от пули, попавшей в его тело «по невероятной для ровной поверхности траектории – снизу вверх, под углом почти в 40 градусов».
27 июля (15 июля по старому стилю) 1841 г. Лермонтов погиб в ходе дуэли у подножия горы Машук в Пятигорске.
В 1986 г. Бурляев снял фильм «Лермонтов», но тогда фильм не был представлен публике. Отреставрированная лента вышла в общероссийский прокат в октябре 2024 г.