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Депутат Госдумы попросил СК расследовать убийство Лермонтова в 1841 году

Ведомости

Народный артист России, депутат Госдумы Николай Бурляев обратился в Следственный комитет с просьбой расследовать обстоятельства убийства поэта Михаила Лермонтова. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ.

«Убедительно прошу вас о проведении современного, честного, непредвзятого расследования с использованием современных технологий, имеющихся в распоряжении Следственного комитета России», – говорится в обращении.

По словам парламентария, лермонтоведы, специалисты в области криминалистики, баллистики и медицины многие десятилетия заявляли о том, что следствие, проведенное сразу после гибели поэта в 1841 г., было недобросовестным. Бурляев выразил мнение, что в связи с этим требуется провести профессиональное расследование всех обстоятельств, которые привели к дуэли и смерти Лермонтова. Депутат обратил внимание на то, что поэт скончался от пули, попавшей в его тело «по невероятной для ровной поверхности траектории – снизу вверх, под углом почти в 40 градусов».

27 июля (15 июля по старому стилю) 1841 г. Лермонтов погиб в ходе дуэли у подножия горы Машук в Пятигорске.

В 1986 г. Бурляев снял фильм «Лермонтов», но тогда фильм не был представлен публике. Отреставрированная лента вышла в общероссийский прокат в октябре 2024 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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