Депутат Госдумы попросил СК расследовать убийство Лермонтова в 1841 году

По словам парламентария, лермонтоведы, специалисты в области криминалистики, баллистики и медицины многие десятилетия заявляли о том, что следствие, проведенное сразу после гибели поэта в 1841 г., было недобросовестным. Бурляев выразил мнение, что в связи с этим требуется провести профессиональное расследование всех обстоятельств, которые привели к дуэли и смерти Лермонтова. Депутат обратил внимание на то, что поэт скончался от пули, попавшей в его тело «по невероятной для ровной поверхности траектории – снизу вверх, под углом почти в 40 градусов».