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Заммэра турецкого Болу арестован по делу о пожаре в отеле

Ведомости

Заместитель мэра турецкого Болу и замглавы пожарной службы были задержаны по делу о пожаре в отеле, в результате которого погибли 76 человек. Об этом написал в соцсети X министр юстиции Турции Йылмаз Тунч.

По его словам, судебное расследование по факту пожара в отеле у горнолыжного курорта Карталкая проводится «очень деликатно, многогранно и тщательно».

«В рамках расследования на данный момент задержаны 11 человек, в том числе заместитель мэра муниципалитета Болу по пожарной охране, руководитель пожарной охраны муниципалитета Болу, владелец бизнеса, генеральный директор компании и управляющий отелем», – написал Тунч.

В ночь на 21 января в гостинице у курорта Карталкая начался пожар. По словам губернатора Болу Абдулализа Айдына, огонь охватил один из номеров, после чего распространился по всему отелю. Постояльцы были эвакуированы. На момент возгорания в отеле были 238 гостей.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с гибелью людей при пожаре. Посольство РФ в Турции также выразило соболезнования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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