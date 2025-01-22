Заммэра турецкого Болу арестован по делу о пожаре в отеле
Заместитель мэра турецкого Болу и замглавы пожарной службы были задержаны по делу о пожаре в отеле, в результате которого погибли 76 человек. Об этом написал в соцсети X министр юстиции Турции Йылмаз Тунч.
По его словам, судебное расследование по факту пожара в отеле у горнолыжного курорта Карталкая проводится «очень деликатно, многогранно и тщательно».
«В рамках расследования на данный момент задержаны 11 человек, в том числе заместитель мэра муниципалитета Болу по пожарной охране, руководитель пожарной охраны муниципалитета Болу, владелец бизнеса, генеральный директор компании и управляющий отелем», – написал Тунч.
В ночь на 21 января в гостинице у курорта Карталкая начался пожар. По словам губернатора Болу Абдулализа Айдына, огонь охватил один из номеров, после чего распространился по всему отелю. Постояльцы были эвакуированы. На момент возгорания в отеле были 238 гостей.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с гибелью людей при пожаре. Посольство РФ в Турции также выразило соболезнования.