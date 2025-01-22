Заммэра турецкого Болу арестован по делу о пожаре в отеле

В ночь на 21 января в гостинице у курорта Карталкая начался пожар. По словам губернатора Болу Абдулализа Айдына, огонь охватил один из номеров, после чего распространился по всему отелю. Постояльцы были эвакуированы. На момент возгорания в отеле были 238 гостей.