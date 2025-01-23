Арестован предполагаемый заказчик совершенных бандой спецназовцев убийств
Басманный районный суд Москвы арестовал Олега Рамазанова – предполагаемого заказчика убийств, совершенных бандой спецназовцев. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к следствию.
По версии обвинения, Рамазанов в 2023 г. за вознаграждение организовал как минимум четыре особо тяжких преступления. В мае 2023 г. по его заказу в Токмаковом переулке в Москве было совершено покушение на советника председателя столичной контрольно-счетной палаты Александра Ревзина – он получил три огнестрельных ранения, но выжил.
В июле 2003 г., считают следователи, он организовал убийство на Ленинском проспекте учредителя ЗАО «Финансовый центр «Квалитет» и ООО «Инвестиционная группа «Квалитет-секьюрити» Кирилла Андреева – его расстреляли из проезжавшей машины.
Также в июле при его участии, предположительно, в своем автомобиле Saab на Каширском шоссе взорвали предпринимателя из Дагестана Пирмагомеда Бурчакова. Бомба мощностью более 1 кг в тротиловом эквиваленте была заложена в стоявший рядом автомобиль.
16 октября 2003 г. на выходе из ресторана в Олимпийской деревне по заказу Рамазанова был убит Магомед Гаджиев, считает ГСУ СКР.
По версии следствия, за каждое из этих преступлений было заплачено по несколько миллионов рублей, часть из них связана с борьбой за торговые площадки, в том числе за универмаг «Москва».
Исполнителями этих преступлений считаются участники банды спецназовцев, в которую входили бывший начальник штаба СОБР «Рысь» Алексей Алпатов и сотрудники внутренних войск МВД (сейчас – Росгвардии) и других силовых структур. Им инкриминируется более 30 тяжких преступлений, в том числе заказных убийств, нескольких покушений, похищений людей, которые совершались в течение более 20 лет. Группировка действовала на территории Москвы, Московской и Калужской областей, Красноярского края и других субъектов РФ с 1998 г. Алпатов был арестован в декабре 2023 г.