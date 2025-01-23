Арестован предполагаемый заказчик совершенных бандой спецназовцев убийств

Исполнителями этих преступлений считаются участники банды спецназовцев, в которую входили бывший начальник штаба СОБР «Рысь» Алексей Алпатов и сотрудники внутренних войск МВД (сейчас – Росгвардии) и других силовых структур. Им инкриминируется более 30 тяжких преступлений, в том числе заказных убийств, нескольких покушений, похищений людей, которые совершались в течение более 20 лет. Группировка действовала на территории Москвы, Московской и Калужской областей, Красноярского края и других субъектов РФ с 1998 г. Алпатов был арестован в декабре 2023 г.