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Арестован предполагаемый заказчик совершенных бандой спецназовцев убийств

Ведомости

Басманный районный суд Москвы арестовал Олега Рамазанова – предполагаемого заказчика убийств, совершенных бандой спецназовцев. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к следствию.

По версии обвинения, Рамазанов в 2023 г. за вознаграждение организовал как минимум четыре особо тяжких преступления. В мае 2023 г. по его заказу в Токмаковом переулке в Москве было совершено покушение на советника председателя столичной контрольно-счетной палаты Александра Ревзина – он получил три огнестрельных ранения, но выжил.

В июле 2003 г., считают следователи, он организовал убийство на Ленинском проспекте учредителя ЗАО «Финансовый центр «Квалитет» и ООО «Инвестиционная группа «Квалитет-секьюрити» Кирилла Андреева – его расстреляли из проезжавшей машины.

Также в июле при его участии, предположительно, в своем автомобиле Saab на Каширском шоссе взорвали предпринимателя из Дагестана Пирмагомеда Бурчакова. Бомба мощностью более 1 кг в тротиловом эквиваленте была заложена в стоявший рядом автомобиль.

16 октября 2003 г. на выходе из ресторана в Олимпийской деревне по заказу Рамазанова был убит Магомед Гаджиев, считает ГСУ СКР.

По версии следствия, за каждое из этих преступлений было заплачено по несколько миллионов рублей, часть из них связана с борьбой за торговые площадки, в том числе за универмаг «Москва».

Исполнителями этих преступлений считаются участники банды спецназовцев, в которую входили бывший начальник штаба СОБР «Рысь» Алексей Алпатов и сотрудники внутренних войск МВД (сейчас – Росгвардии) и других силовых структур. Им инкриминируется более 30 тяжких преступлений, в том числе заказных убийств, нескольких покушений, похищений людей, которые совершались в течение более 20 лет. Группировка действовала на территории Москвы, Московской и Калужской областей, Красноярского края и других субъектов РФ с 1998 г. Алпатов был арестован в декабре 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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