Под Лос-Анджелесом начался новый лесной пожар

С 7 января в Калифорнии бушевали два пожара. Они стали причиной гибели 28 человек, почти 16 000 зданий было повреждено и уничтожено. По данным властей округа Лос-Анджелес, были эвакуированы 180 000 человек. Частная компания AccuWeather прогнозировала ущерб и экономические потери на сумму более $250 млрд.