Под Лос-Анджелесом начался новый лесной пожар
Новый лесной пожар, вспыхнувший к северу от Лос-Анджелеса 22 января, из-за сильного ветра и обилия сухой травы распространился на площади более 38 кв. км. Об этом сообщает Reuters.
Около 31 000 человек получили приказ об обязательной эвакуации, еще 23 000 получили предупреждение об эвакуации, сообщил на пресс-конференции шериф округа Лос-Анджелес Роберт Луна. Национальный парк «Анхелес» сообщил, что весь парк площадью 2800 кв. км в горах Сан-Габриэль закрылся для посещений.
Около 1100 пожарных были направлены в Южную Калифорнию в ожидании быстро распространяющихся пожаров, приводит ангентство информацию калифорнийского департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты. В Южной Калифорнии в течение девяти месяцев не было значительных осадков, что привело к опасным условиям. Небольшой дождь прогнозируется в ближайшие выходные.
С 7 января в Калифорнии бушевали два пожара. Они стали причиной гибели 28 человек, почти 16 000 зданий было повреждено и уничтожено. По данным властей округа Лос-Анджелес, были эвакуированы 180 000 человек. Частная компания AccuWeather прогнозировала ущерб и экономические потери на сумму более $250 млрд.