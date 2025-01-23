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Под Лос-Анджелесом начался новый лесной пожар

Ведомости

Новый лесной пожар, вспыхнувший к северу от Лос-Анджелеса 22 января, из-за сильного ветра и обилия сухой травы распространился на площади более 38 кв. км. Об этом сообщает Reuters.

Около 31 000 человек получили приказ об обязательной эвакуации, еще 23 000 получили предупреждение об эвакуации, сообщил на пресс-конференции шериф округа Лос-Анджелес Роберт Луна. Национальный парк «Анхелес» сообщил, что весь парк площадью 2800 кв. км в горах Сан-Габриэль закрылся для посещений.

Около 1100 пожарных были направлены в Южную Калифорнию в ожидании быстро распространяющихся пожаров, приводит ангентство информацию калифорнийского департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты. В Южной Калифорнии в течение девяти месяцев не было значительных осадков, что привело к опасным условиям. Небольшой дождь прогнозируется в ближайшие выходные.

С 7 января в Калифорнии бушевали два пожара. Они стали причиной гибели 28 человек, почти 16 000 зданий было повреждено и уничтожено. По данным властей округа Лос-Анджелес, были эвакуированы 180 000 человек. Частная компания AccuWeather прогнозировала ущерб и экономические потери на сумму более $250 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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