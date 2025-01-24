Роспотребнадзор не нашел несоответствия гигиеническим нормам в рыбе Черного моря
Несоответствия гигиеническим нормативам, которые связаны с загрязнением окружающей среды, не выявлены в образцах рыбной продукции Черного моря. Об этом заявил Роспотребнадзор на официальном сайте.
Ведомство провело 555 исследований рыбы и рыбной продукции, следует из сообщения. При этом, как отмечает Роспотребнадзор, проверки продолжаются до сих пор. Особый контроль касается «потенциально опасных веществ, в частности нефтепродуктов».
По словам ведомства, подготовка к туристическому сезону продолжает идти.
Всего проведено с момента начала работ 1931 исследование воды из источников питьевого водоснабжения, 4294 – воздуха, 514 – морской воды, 996 – почвы, 417 – блюд с полевых кухонь.
22 января руководитель Росрыболовства Илья Шестаков завил, что рыба, выловленная в Черном море, не представляет опасности для человека. Загрязнения также не зафиксировали в Россельхознадзоре.
15 декабря 2024 г. в Керченском проливе при затоплении танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» произошел разлив нефтепродуктов, который привел к экологической катастрофе. В областях, затронутых нефтепродуктами, объявлен режим ЧС.