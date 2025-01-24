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Роспотребнадзор не нашел несоответствия гигиеническим нормам в рыбе Черного моря

Ведомости

Несоответствия гигиеническим нормативам, которые связаны с загрязнением окружающей среды, не выявлены в образцах рыбной продукции Черного моря. Об этом заявил Роспотребнадзор на официальном сайте.

Ведомство провело 555 исследований рыбы и рыбной продукции, следует из сообщения. При этом, как отмечает Роспотребнадзор, проверки продолжаются до сих пор. Особый контроль касается «потенциально опасных веществ, в частности нефтепродуктов».

По словам ведомства, подготовка к туристическому сезону продолжает идти.

Всего проведено с момента начала работ 1931 исследование воды из источников питьевого водоснабжения, 4294 – воздуха, 514 – морской воды, 996 – почвы, 417 – блюд с полевых кухонь.

22 января руководитель Росрыболовства Илья Шестаков завил, что рыба, выловленная в Черном море, не представляет опасности для человека. Загрязнения также не зафиксировали в Россельхознадзоре.

15 декабря 2024 г. в Керченском проливе при затоплении танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» произошел разлив нефтепродуктов, который привел к экологической катастрофе. В областях, затронутых нефтепродуктами, объявлен режим ЧС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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