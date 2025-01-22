Росрыболовство заявило о безопасности черноморской рыбы
Рыба Черного моря не представляет опасности для человека, заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.
«Ученые провели тщательные обследования уловов на наличие тяжелых металлов и нефтепродуктов с использованием люминесцентного аналитического метода. Они показали, что концентрация нефтяных углеводородов в мышечной ткани рыб не превышает допустимые средне-многолетние значения», – приводит слова Шестакова пресс-служба ведомства.
Таким образом, черноморская рыба не подверглась загрязнению и не представляет опасности для здоровья человека, пояснили в Росрыболовстве. Загрязнения также не зафиксировали в Россельхознадзоре. Специалисты ФГБУ «Национальный центр безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции» не обнаружили загрязнения мазутом в рыбе, выловленной в рамках отбора проб в Черном и Азовском морях.
Разлив нефтепродуктов в Керченском проливе случился 15 декабря 2024 г. в результате крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», перевозивших по 4000 т мазута. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального уровня в связи с разливом мазута был объявлен спустя 11 дней после крушения танкеров, 26 декабря прошлого года.
Президент РФ Владимир Путин в январе призвал к активным действиям по ликвидации разлива мазута в Черном море. Путин также попросил правительство активно взаимодействовать с регионами по вопросу ликвидации катастрофы.
17 января научный руководитель Института водных проблем Российской академии наук (РАН) Виктор Данилов-Данильян заявил, что разлив мазута в Керченском проливе, который случился в результате крушения двух нефтетанкеров, является самой серьезной экологической катастрофой в XXI в.