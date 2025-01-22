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Росрыболовство заявило о безопасности черноморской рыбы

Ведомости

Рыба Черного моря не представляет опасности для человека, заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

«Ученые провели тщательные обследования уловов на наличие тяжелых металлов и нефтепродуктов с использованием люминесцентного аналитического метода. Они показали, что концентрация нефтяных углеводородов в мышечной ткани рыб не превышает допустимые средне-многолетние значения», – приводит слова Шестакова пресс-служба ведомства.

Таким образом, черноморская рыба не подверглась загрязнению и не представляет опасности для здоровья человека, пояснили в Росрыболовстве. Загрязнения также не зафиксировали в Россельхознадзоре. Специалисты ФГБУ «Национальный центр безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции» не обнаружили загрязнения мазутом в рыбе, выловленной в рамках отбора проб в Черном и Азовском морях.

Разлив нефтепродуктов в Керченском проливе случился 15 декабря 2024 г. в результате крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», перевозивших по 4000 т мазута. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального уровня в связи с разливом мазута был объявлен спустя 11 дней после крушения танкеров, 26 декабря прошлого года.

Президент РФ Владимир Путин в январе призвал к активным действиям по ликвидации разлива мазута в Черном море. Путин также попросил правительство активно взаимодействовать с регионами по вопросу ликвидации катастрофы.

17 января научный руководитель Института водных проблем Российской академии наук (РАН) Виктор Данилов-Данильян заявил, что разлив мазута в Керченском проливе, который случился в результате крушения двух нефтетанкеров, является самой серьезной экологической катастрофой в XXI в.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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