Росрыболовство заявило о безопасности черноморской рыбы

Таким образом, черноморская рыба не подверглась загрязнению и не представляет опасности для здоровья человека, пояснили в Росрыболовстве. Загрязнения также не зафиксировали в Россельхознадзоре. Специалисты ФГБУ «Национальный центр безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции» не обнаружили загрязнения мазутом в рыбе, выловленной в рамках отбора проб в Черном и Азовском морях.