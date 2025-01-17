В РАН назвали разлив мазута в Черном море самой серьезной экокатастрофой века
Разлив мазута в Керченском проливе, который случился в результате крушения двух нефтетанкеров, является самой серьезной экологической катастрофой в XXI в. Об этом сообщил в интервью «Коммерсанту» научный руководитель Института водных проблем Российской академии наук (РАН) Виктор Данилов-Данильян.
«Впервые мазут разливается в таких больших количествах. С моей точки зрения, это самая серьезная экологическая катастрофа в России с начала XXI в. То есть это беспрецедентное событие. <…> В такой среде, даже если она и находится в соленой воде, ничего практически жить не сможет, за исключением микроорганизмов, которые питаются мазутом и разлагают его», – рассказал ученый.
Вывоз минимум 200 000–500 000 т загрязненного мазутом грунта приведет к изменению берега – уже есть места, где море наступило на сушу на 30–50 м, пояснил Данилов-Данильян. По его словам, гибель десятков тысяч птиц и множества дельфинов также скажется на флоре и фауне. Ученый предрекает большие потери для всей туристической инфраструктуры. При этом 9 января глава республики Крым Сергей Аксенов говорил, что точные прогнозы на курортный сезон сейчас даны не будут, поскольку до тех пор, пока затонувшие танкеры не поднимут, есть риск новых выбросов нефтепродуктов.
Данилов-Данильян заявил «Коммерсанту», что шанс избежать катастрофы был, поскольку затонувшие судна должны были быть списаны по непригодности еще 20 лет назад. Ситуацию осложнило и то, что серьезные работы по ликвидации последствий аварии начались только через 9–10 дней, утверждает ученый.
Разлив нефтепродуктов в Керченском проливе случился 15 декабря 2024 г. в результате крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», перевозивших по 4000 т мазута. 19 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией, назвал произошедшее в Черном море «большой катастрофой». Пятна мазута до сих продолжают находить у побережья Краснодарского края и Крыма. 9 января на совещании с кабмином президент России Владимир Путин раскритиковал работу властей по ликвидации последствий разлива мазута и поручил сформировать новую правительственную комиссию.