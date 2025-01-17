В РАН назвали разлив мазута в Черном море самой серьезной экокатастрофой века

Вывоз минимум 200 000–500 000 т загрязненного мазутом грунта приведет к изменению берега – уже есть места, где море наступило на сушу на 30–50 м, пояснил Данилов-Данильян. По его словам, гибель десятков тысяч птиц и множества дельфинов также скажется на флоре и фауне. Ученый предрекает большие потери для всей туристической инфраструктуры. При этом 9 января глава республики Крым Сергей Аксенов говорил, что точные прогнозы на курортный сезон сейчас даны не будут, поскольку до тех пор, пока затонувшие танкеры не поднимут, есть риск новых выбросов нефтепродуктов.