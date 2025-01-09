Путин раскритиковал работу по ликвидации ущерба от разлива мазута в Черном море

Путин раскритиковал работу по ликвидации ущерба от разлива мазута в Черном мореПредпринимаемых сейчас мер недостаточно, подчеркнул глава государства
Для минимизации ущерба от разлива мазута в Черном море, который произошел в результате крушения двух нефтетанкеров в Керченском проливе 15 декабря, пока делается недостаточно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством.
«Из того, что я вижу, и из той информации, которую получаю, делаю вывод о том, что все, что делается по минимизации ущерба, пока явно недостаточно. <…> Нужно образовать комиссию соответствующую, соответствующий штаб, который работал бы прямо на месте. И не на местном уровне, а чтобы он возглавлялся руководителями, ответственными работниками министерств и ведомств, которые были бы делегированы прямо на место катастрофы», – сказал Путин.
Глава государства также призвал применить максимальные усилия для того, чтобы предотвратить дальнейшую утечку нефтепродуктов из затонувших танкеров, затем нужно будет задуматься над тем, как их поднять, подчеркнул он.
15 декабря 2024 г. в Черном море произошло крушение танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», перевозивших по 4000 т мазута, из-за чего случился разлив топлива. 25 декабря режим ЧС регионального уровня ввели на Кубани. На следующий день глава МЧС России Александр Куренков сообщил о введении режима ЧС федерального уровня. В Кремле ситуацию в районе Керченского пролива назвали критической, а негативные последствия для экологии – неизбежными.
Росморречфлот сообщал 15 декабря, что крушение случилось в результате шторма. Меры по ликвидации разлива нефтепродуктов изначально начали реализовываться силами ФГБУ «Морспасслужба» и МЧС России, руководство осуществлял оперативный штаб, созданный на базе ФГБУ «Администрация морских портов Азовского моря». В день катастрофы премьер-министр России Михаил Мишустин по поручению Путина создал правительственную комиссию, которая должна координировать проведение спасательных работ и ликвидацию последствий разлива. Ее возглавил вице-премьер Виталий Савельев. В состав комиссии также вошли министр транспорта Роман Старовойт, глава Росморречфлота Андрей Тарасенко, глава Ространснадзора Виктор Басаргин, представители Минприроды, МЧС и администрации Краснодарского края.