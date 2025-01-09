Путин раскритиковал работу по ликвидации ущерба от разлива мазута в Черном море

«Из того, что я вижу, и из той информации, которую получаю, делаю вывод о том, что все, что делается по минимизации ущерба, пока явно недостаточно. <…> Нужно образовать комиссию соответствующую, соответствующий штаб, который работал бы прямо на месте. И не на местном уровне, а чтобы он возглавлялся руководителями, ответственными работниками министерств и ведомств, которые были бы делегированы прямо на место катастрофы», – сказал Путин.