Путин призвал к активным действиям по ликвидации разлива мазута в Черном море
Для ликвидации последствий аварии танкеров в Керченском проливе необходимы активные действия, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Его слова приводит пресс-служба Кремля.
«Это в полной мере относится и к той работе, которая идет сейчас по ликвидации последствий аварии танкеров в Керченском проливе в конце прошлого года. Жду здесь активных действий от созданной правительственной комиссии – знаю, что сегодня она тоже работает», – сказал он.
Путин также попросил правительство активно взаимодействовать с регионами по вопросу ликвидации катастрофы. Российский президент также поблагодарил волонтеров, которые участвуют в очистке берегов.
«Еще раз обращаю внимание всех служб и ведомств – как федеральных, так и региональных: необходимо тщательно, в полном объеме провести весь комплекс планируемых мероприятий. Это имеет принципиальное значение для качества жизни людей, экологического благополучия в Крыму и Севастополе, во всех наших причерноморских регионах», – добавил он.
Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 г. По словам главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева, на дне Черного моря после их крушения и разлива топлива может оставаться порядка 5000 т мазута. Всего суда перевозили примерно по 4000 т топлива.
Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального уровня в связи с разливом мазута был объявлен спустя 11 дней после крушения танкеров, 26 декабря прошлого года. Введение ЧС позволит привлечь дополнительные силы и средства федеральных органов исполнительной власти и госкорпораций, говорил глава МЧС Александр Куренков. Кроме того, режим ЧС позволит оказать финансовую помощь пострадавшим субъектам из резервного фонда правительства.
14 января этого года Минтранс РФ сообщил, что с момента крушения танкеров в Керченском проливе обследовано почти 2000 кв. км. Всего выявлено и обработано около 42 900 кв. м загрязнений.