Путин призвал к активным действиям по ликвидации разлива мазута в Черном море

«Это в полной мере относится и к той работе, которая идет сейчас по ликвидации последствий аварии танкеров в Керченском проливе в конце прошлого года. Жду здесь активных действий от созданной правительственной комиссии – знаю, что сегодня она тоже работает», – сказал он.