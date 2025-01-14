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Путин призвал к активным действиям по ликвидации разлива мазута в Черном море

Ведомости

Для ликвидации последствий аварии танкеров в Керченском проливе необходимы активные действия, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Его слова приводит пресс-служба Кремля.

«Это в полной мере относится и к той работе, которая идет сейчас по ликвидации последствий аварии танкеров в Керченском проливе в конце прошлого года. Жду здесь активных действий от созданной правительственной комиссии – знаю, что сегодня она тоже работает», – сказал он.

Путин также попросил правительство активно взаимодействовать с регионами по вопросу ликвидации катастрофы. Российский президент также поблагодарил волонтеров, которые участвуют в очистке берегов.

«Еще раз обращаю внимание всех служб и ведомств – как федеральных, так и региональных: необходимо тщательно, в полном объеме провести весь комплекс планируемых мероприятий. Это имеет принципиальное значение для качества жизни людей, экологического благополучия в Крыму и Севастополе, во всех наших причерноморских регионах», – добавил он.

Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 г. По словам главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева, на дне Черного моря после их крушения и разлива топлива может оставаться порядка 5000 т мазута. Всего суда перевозили примерно по 4000 т топлива. 

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального уровня в связи с разливом мазута был объявлен спустя 11 дней после крушения танкеров, 26 декабря прошлого года. Введение ЧС позволит привлечь дополнительные силы и средства федеральных органов исполнительной власти и госкорпораций, говорил глава МЧС Александр Куренков. Кроме того, режим ЧС позволит оказать финансовую помощь пострадавшим субъектам из резервного фонда правительства.

14 января этого года Минтранс РФ сообщил, что с момента крушения танкеров в Керченском проливе обследовано почти 2000 кв. км. Всего выявлено и обработано около 42 900 кв. м загрязнений. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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