Режим ЧС федерального уровня ввели после разлива мазута в Черном море

Согласно положениям закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», ЧС – обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде и др. Режим чрезвычайной ситуации может быть введен на всей территории России, но, как правило, его объявляют только в отдельных городах или регионах.