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Режим ЧС федерального уровня ввели после разлива мазута в Черном море

Это позволит выделить больше средств для помощи пострадавшим регионам
Максим Цуланов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального уровня введен в связи с разливом мазута в акватории Черного моря, сообщил глава МЧС России Александр Куренков.

«Принимая во внимание сложившуюся обстановку и с учетом заслушанных нами докладов, предлагаю отнести чрезвычайную ситуацию, вызванную крушением танкеров в Керченском проливе, к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования», – сказал он (его слова приводятся в Telegram-канале МЧС России).

Введение ЧС позволит привлечь дополнительные силы и средства федеральных органов исполнительной власти и госкорпораций, пояснил Куренков. Кроме того, режим ЧС позволит оказать финансовую помощь пострадавшим субъектам из резервного фонда правительства.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев также сообщил, что обратился к Куренкову с просьбой ввести федеральный уровень реагирования из-за разлива нефтепродуктов в Керченском проливе.

«С 25 декабря мы ввели режим ЧС краевого уровня, из резервного фонда выделили 1,2 млрд руб. Системно подошли к уборке пляжей, но выбросы продолжаются», – написал Кондратьев в своем Telegram-канале. Он отметил, что сейчас важно купировать проблему распространения мазута еще в море, чтобы волонтерам было проще работать на берегу. Вторая проблема – утилизация. Своих сил для этой работы у региона не хватит, добавил губернатор.

Куренков прибыл в Анапу 26 декабря для проверки организации и проведения работ по ликвидации разлива мазута в акватории Керченского пролива после крушения танкеров. Позже глава МЧС сообщил, что в районе загрязнения побережья Черного моря в Краснодарском крае сделано только 15% работ.

Разлив мазута в Черном море: как выглядят краснодарские пляжи
Сотрудники МЧС вместе с волонтерами продолжают работы по очистке побережья Краснодарского края от мазута. Топливо попало в Черное море с двух танкеров, потерпевших крушение во время шторма в Керченском проливе 15 декабря. По <a href="https://t.me/mchs_official/25426" target="_blank" rel="noopener noreferrer">данным</a> МЧС, к настоящему моменту от нефтепродуктов очищены около 40 км кубанских пляжей, вывезено свыше 17 000 тонн загрязненного песка.
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Сотрудники МЧС вместе с волонтерами продолжают работы по очистке побережья Краснодарского края от мазута. Топливо попало в Черное море с двух танкеров, потерпевших крушение во время шторма в Керченском проливе 15 декабря. По данным МЧС, к настоящему моменту от нефтепродуктов очищены около 40 км кубанских пляжей, вывезено свыше 17 000 тонн загрязненного песка. / Сергей Мальгавко / ТАСС

26 декабря о введении режима ЧС федерального масштаба сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. За два часа до этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что введение федерального режима ЧС из-за разлива мазута на побережье в Краснодарском крае пока не планируется.

Согласно положениям закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», ЧС – обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде и др. Режим чрезвычайной ситуации может быть введен на всей территории России, но, как правило, его объявляют только в отдельных городах или регионах.

15 декабря из-за крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» в Черном море произошел разлив топлива, который повлек за собой экологическую катастрофу. После выброса нескольких тонн мазута на побережье Анапы был установлен режим ЧС. 25 декабря режим ЧС регионального уровня ввели на Кубани. Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил СУ СК по Краснодарскому краю возбудить уголовное дело в связи с недостаточностью мер местных властей при устранении последствий разлива мазута.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

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