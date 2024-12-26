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Глава Крыма: из-за разлива мазута будет объявлен режим ЧС федерального уровня

Меру примут по решению президента России
Ведомости

В связи с разливом нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе будет объявлен режим ЧС федерального масштаба, заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов в эфире телеканала «Крым 24».

«Мы вчера со всеми коллегами проговорили, данной ситуации по решению лидера [президента РФ Владимира Путина] будет присвоен статус федеральной ЧС», – сказал Аксенов (цитата по «Интерфаксу»).

26 декабря глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Анапу, чтобы проверить организацию и проведение работ по ликвидации разлива мазута в акватории Керченского пролива после крушения танкеров. Министр намерен осмотреть участки очистки береговой линии и провести заседание правительственной комиссии.

Разлив нефтепродуктов произошел после крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» в Черном море 15 декабря. Оба судна перевозили по 4000 т мазута. В Анапе после выброса нефтепродуктов на побережье был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). 25 декабря на Кубани ввели режим ЧС регионального уровня. Днем ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал произошедшей экологической катастрофой и отметил, что ввод федерального режима ЧС не планируется, но «все будет зависеть от рекомендаций специалистов».

24 декабря глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил СУ СК по Краснодарскому краю возбудить уголовное дело в связи с недостаточностью мер местных властей при ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Анапе.

25 декабря состоялась пресс-конференция «Экологическая беда в Керченском проливе: ликвидация последствий и прогноз ситуации», в ходе которой представители власти и эксперты сообщили, что техники для очистки пляжей от нефтепродуктов не хватает. Кроме того, по их словам, для применения сорбентов и спецпокрытий необходима федеральная поддержка.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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