Глава Крыма: из-за разлива мазута будет объявлен режим ЧС федерального уровня

Разлив нефтепродуктов произошел после крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» в Черном море 15 декабря. Оба судна перевозили по 4000 т мазута. В Анапе после выброса нефтепродуктов на побережье был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). 25 декабря на Кубани ввели режим ЧС регионального уровня. Днем ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал произошедшей экологической катастрофой и отметил, что ввод федерального режима ЧС не планируется, но «все будет зависеть от рекомендаций специалистов».