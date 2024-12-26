Глава Крыма: из-за разлива мазута будет объявлен режим ЧС федерального уровня

Глава Крыма: из-за разлива мазута будет объявлен режим ЧС федерального уровняМеру примут по решению президента России
В связи с разливом нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе будет объявлен режим ЧС федерального масштаба, заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов в эфире телеканала «Крым 24».
«Мы вчера со всеми коллегами проговорили, данной ситуации по решению лидера [президента РФ Владимира Путина] будет присвоен статус федеральной ЧС», – сказал Аксенов (цитата по «Интерфаксу»).
26 декабря глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Анапу, чтобы проверить организацию и проведение работ по ликвидации разлива мазута в акватории Керченского пролива после крушения танкеров. Министр намерен осмотреть участки очистки береговой линии и провести заседание правительственной комиссии.
Разлив нефтепродуктов произошел после крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» в Черном море 15 декабря. Оба судна перевозили по 4000 т мазута. В Анапе после выброса нефтепродуктов на побережье был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). 25 декабря на Кубани ввели режим ЧС регионального уровня. Днем ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал произошедшей экологической катастрофой и отметил, что ввод федерального режима ЧС не планируется, но «все будет зависеть от рекомендаций специалистов».
24 декабря глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил СУ СК по Краснодарскому краю возбудить уголовное дело в связи с недостаточностью мер местных властей при ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Анапе.
25 декабря состоялась пресс-конференция «Экологическая беда в Керченском проливе: ликвидация последствий и прогноз ситуации», в ходе которой представители власти и эксперты сообщили, что техники для очистки пляжей от нефтепродуктов не хватает. Кроме того, по их словам, для применения сорбентов и спецпокрытий необходима федеральная поддержка.