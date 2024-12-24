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Песков: разлив нефти в Черном море является экологической катастрофой

Введение федерального режима ЧС не планируется
Ведомости

Для ликвидации последствий разлива нефти в Черном море потребуются дополнительные ресурсы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, назвав ситуацию экологической катастрофой.

«Принимаются меры, но масштаб катастрофы, к сожалению, очень большой, поэтому потребуются время и дополнительные силы и средства для ликвидации последствий», – сказал он.

Сейчас в Краснодарском крае работает комиссия во главе с вице-премьером Виталием Савельевым, там же находится глава Минприроды Александр Козлов. Песков сообщил, что Козлов докладывает о ситуации президенту РФ Владимиру Путину, а также руководству администрации президента и правительства.

Представитель Кремля также добавил, что введение федерального режима ЧС из-за случившегося пока не планируется.

Разлив нефтепродуктов в Черном море и Керченском проливе произошел после крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» 15 декабря. Из-за попавшего на берег мазута власти Краснодарского края ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в ряде прибрежных населенных пунктов.

Сейчас на берегу Черного моря и на Керченском полуострове продолжается ликвидация последствий. Путин также назвал ситуацию большой экологической бедой и катастрофой. По его словам, из танкеров вытекло около 40% топлива.

Сотрудники правоохранительных органов задержали капитанов нефтетанкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Им предъявлены обвинения по делу о нарушении правил безопасности эксплуатации морского транспорта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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