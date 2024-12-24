Песков: разлив нефти в Черном море является экологической катастрофой

Песков: разлив нефти в Черном море является экологической катастрофойВведение федерального режима ЧС не планируется
Для ликвидации последствий разлива нефти в Черном море потребуются дополнительные ресурсы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, назвав ситуацию экологической катастрофой.
«Принимаются меры, но масштаб катастрофы, к сожалению, очень большой, поэтому потребуются время и дополнительные силы и средства для ликвидации последствий», – сказал он.
Сейчас в Краснодарском крае работает комиссия во главе с вице-премьером Виталием Савельевым, там же находится глава Минприроды Александр Козлов. Песков сообщил, что Козлов докладывает о ситуации президенту РФ Владимиру Путину, а также руководству администрации президента и правительства.
Представитель Кремля также добавил, что введение федерального режима ЧС из-за случившегося пока не планируется.
Разлив нефтепродуктов в Черном море и Керченском проливе произошел после крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» 15 декабря. Из-за попавшего на берег мазута власти Краснодарского края ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в ряде прибрежных населенных пунктов.
Сейчас на берегу Черного моря и на Керченском полуострове продолжается ликвидация последствий. Путин также назвал ситуацию большой экологической бедой и катастрофой. По его словам, из танкеров вытекло около 40% топлива.
Сотрудники правоохранительных органов задержали капитанов нефтетанкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Им предъявлены обвинения по делу о нарушении правил безопасности эксплуатации морского транспорта.