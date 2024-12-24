Песков: разлив нефти в Черном море является экологической катастрофой

Сейчас в Краснодарском крае работает комиссия во главе с вице-премьером Виталием Савельевым, там же находится глава Минприроды Александр Козлов. Песков сообщил, что Козлов докладывает о ситуации президенту РФ Владимиру Путину, а также руководству администрации президента и правительства.