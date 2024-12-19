Путин назвал катастрофой разлив мазута на побережье Кубани

Путин напомнил, что уже поручил создать рабочую группу по ликвидации последствий, и разные ведомства ведут эту деятельность. Сейчас надо изучить, в каком состоянии находятся нефтетанкеры и как их извлечь, убрать нефтепродукты с побережья и подумать о том, что необходимо сделать, когда в мае часть затонувшего мазута при других температурах может подняться со дна, сказал Путин.