Путин назвал катастрофой разлив мазута на побережье Кубани
Разлив мазута на побережье Кубани, который произошел в результате крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» в Керченском проливе, является большой экологической бедой, для ее решения сейчас ведется активная работа. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией.
«Это, конечно, беда экологическая. <…> Почему я говорю о том, что это беда большая и катастрофа? Потому что почти 40% топлива вытекло, это совершенно очевидно», – сказал президент. Так он отреагировал на присланное на прямую линию видео из Анапы и Анапского района, где 45 км береговой линии оказались залиты мазутом, а волнами выносит погибших птиц и морских обитателей.
Путин напомнил, что уже поручил создать рабочую группу по ликвидации последствий, и разные ведомства ведут эту деятельность. Сейчас надо изучить, в каком состоянии находятся нефтетанкеры и как их извлечь, убрать нефтепродукты с побережья и подумать о том, что необходимо сделать, когда в мае часть затонувшего мазута при других температурах может подняться со дна, сказал Путин.
Президент также со ссылкой на губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева сообщил, что на ликвидации последствий сосредоточена группировка из 4000 человек, при необходимости она может быть увеличена. Ранее в МЧС России сообщали, что более 5000 человек задействовано в ликвидации последствий разлива мазута в Анапе и Темрюкском районе.
15 декабря «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение в Керченском проливе в результате шторма, случился разлив топлива. Танкеры получили существенные повреждения и затонули. В результате ЧП погиб вахтенный матрос «Волгонефти 212». После выброса нефтепродуктов на берег в Анапе ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Работы по ликвидации последствий аварии продолжаются. Сотрудники правоохранительных органов задержали капитанов нефтетанкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», им предъявили обвинения по делу о нарушении правил безопасности эксплуатации морского транспорта. По словам Путина, следствие полагает, что капитаны вовремя не ушли в укрытие, а затем встали на якорь не в том месте.