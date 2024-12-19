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Путин назвал катастрофой разлив мазута на побережье Кубани

Ведомости

Разлив мазута на побережье Кубани, который произошел в результате крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» в Керченском проливе, является большой экологической бедой, для ее решения сейчас ведется активная работа. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией.

«Это, конечно, беда экологическая. <…> Почему я говорю о том, что это беда большая и катастрофа? Потому что почти 40% топлива вытекло, это совершенно очевидно», – сказал президент. Так он отреагировал на присланное на прямую линию видео из Анапы и Анапского района, где 45 км береговой линии оказались залиты мазутом, а волнами выносит погибших птиц и морских обитателей.

Путин напомнил, что уже поручил создать рабочую группу по ликвидации последствий, и разные ведомства ведут эту деятельность. Сейчас надо изучить, в каком состоянии находятся нефтетанкеры и как их извлечь, убрать нефтепродукты с побережья и подумать о том, что необходимо сделать, когда в мае часть затонувшего мазута при других температурах может подняться со дна, сказал Путин.

Президент также со ссылкой на губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева сообщил, что на ликвидации последствий сосредоточена группировка из 4000 человек, при необходимости она может быть увеличена. Ранее в МЧС России сообщали, что более 5000 человек задействовано в ликвидации последствий разлива мазута в Анапе и Темрюкском районе.

15 декабря «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение в Керченском проливе в результате шторма, случился разлив топлива. Танкеры получили существенные повреждения и затонули. В результате ЧП погиб вахтенный матрос «Волгонефти 212». После выброса нефтепродуктов на берег в Анапе ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Работы по ликвидации последствий аварии продолжаются. Сотрудники правоохранительных органов задержали капитанов нефтетанкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», им предъявили обвинения по делу о нарушении правил безопасности эксплуатации морского транспорта. По словам Путина, следствие полагает, что капитаны вовремя не ушли в укрытие, а затем встали на якорь не в том месте.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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