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Куренков: в районе загрязнения побережья Черного моря выполнено лишь 15% работ

Ведомости

В районе загрязнения побережья Черного моря в Краснодарском крае сделано только 15% работ. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков.

«Работа предстоит большая, сейчас выполнено всего 15%. Основная задача сейчас – это вывоз смешанного грунта с прибрежной зоны и его утилизация», – подчеркнул Куренков (цитата по ТАСС).

Он также указал на необходимость очистки водной акватории и обследования дна водолазами.

26 декабря Куренков прибыл в Анапу, чтобы проконтролировать организацию и проведение работ по ликвидации разлива нефтепродуктов в акватории Керченского пролива. Сейчас сбор и вывоз грунта, загрязненного мазутом, проводится на пяти участках. Их общая протяженность составляет 54 км. На месте работают свыше 4300 человек и более 400 единиц техники. Всего собрано и вывезено более 23 500 т загрязненного песка и грунта.

15 декабря танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение в Черном море. Суда перевозили по 4000 т мазута. Крушение привело к разливу нефтепродуктов. В связи с выбросом мазута на побережье в Анапе был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). 25 декабря на Кубани ввели режим ЧС регионального уровня.

24 декабря председатель СК РФ России Бастрыкин поручил СУ СК по Краснодарскому краю возбудить уголовное дело в связи с недостаточностью мер местных властей при ликвидации последствий разлива мазута в Анапе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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