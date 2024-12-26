Куренков: в районе загрязнения побережья Черного моря выполнено лишь 15% работ
В районе загрязнения побережья Черного моря в Краснодарском крае сделано только 15% работ. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков.
«Работа предстоит большая, сейчас выполнено всего 15%. Основная задача сейчас – это вывоз смешанного грунта с прибрежной зоны и его утилизация», – подчеркнул Куренков (цитата по ТАСС).
Он также указал на необходимость очистки водной акватории и обследования дна водолазами.
26 декабря Куренков прибыл в Анапу, чтобы проконтролировать организацию и проведение работ по ликвидации разлива нефтепродуктов в акватории Керченского пролива. Сейчас сбор и вывоз грунта, загрязненного мазутом, проводится на пяти участках. Их общая протяженность составляет 54 км. На месте работают свыше 4300 человек и более 400 единиц техники. Всего собрано и вывезено более 23 500 т загрязненного песка и грунта.
15 декабря танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение в Черном море. Суда перевозили по 4000 т мазута. Крушение привело к разливу нефтепродуктов. В связи с выбросом мазута на побережье в Анапе был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). 25 декабря на Кубани ввели режим ЧС регионального уровня.
24 декабря председатель СК РФ России Бастрыкин поручил СУ СК по Краснодарскому краю возбудить уголовное дело в связи с недостаточностью мер местных властей при ликвидации последствий разлива мазута в Анапе.