Куренков: в районе загрязнения побережья Черного моря выполнено лишь 15% работ

26 декабря Куренков прибыл в Анапу, чтобы проконтролировать организацию и проведение работ по ликвидации разлива нефтепродуктов в акватории Керченского пролива. Сейчас сбор и вывоз грунта, загрязненного мазутом, проводится на пяти участках. Их общая протяженность составляет 54 км. На месте работают свыше 4300 человек и более 400 единиц техники. Всего собрано и вывезено более 23 500 т загрязненного песка и грунта.