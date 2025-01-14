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Минтранс сообщил об обработке 42 900 кв. м загрязнений в Керченском проливе

Ведомости

С момента крушения танкеров в Керченском проливе обследовано почти 2000 кв. км. Всего выявлено и обработано около 42 900 кв. м загрязнений. Об этом сообщил Минтранс РФ в своем Telegram-канале.

Суда Морспасслужбы обследуют акваторию на предмет загрязнений. С 5 января специалисты работают в Севастополе. В регионе локализовали и очистили от нефтепродуктов более 100 кв. м акватории. Всего обследовано более 120,3 кв. км, уточнили в ведомстве.

Продолжается строительство временной подъездной дороги к кормовой части танкера «Волгонефть 239». Для работы техники у судна с берега к нему устраивают насыпь, сооружение защитит корпус танкера от шторма и позволит подъехать для сбора вытекшего мазута. В работах задействованы 46 единиц техники. В районе посадки на мель кормовой части судна также установили 2,14 км боновых заграждений. Их обновляют по мере загрязнения.

Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 г. По словам главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева, на дне Черного моря после их крушения и разлива топлива может оставаться порядка 5000 т мазута. Всего суда перевозили примерно по 4000 т топлива.

Глава МЧС России Александр Куренков 13 января потребовал представить перечень мероприятий по ликвидации разлива нефтепродуктов в акватории Черного моря к 15 января. Он подчеркнул, что эффективность работ зависит от выполнения взаимосвязанных мероприятий, в частности от герметизации танкеров, откачки мазута, подъема затонувших судов и их транспортировки к месту утилизации, сбора мазута в акватории и на берегу, вывоза загрязненного грунта и восстановления пляжей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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