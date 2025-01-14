Минтранс сообщил об обработке 42 900 кв. м загрязнений в Керченском проливе

Продолжается строительство временной подъездной дороги к кормовой части танкера «Волгонефть 239». Для работы техники у судна с берега к нему устраивают насыпь, сооружение защитит корпус танкера от шторма и позволит подъехать для сбора вытекшего мазута. В работах задействованы 46 единиц техники. В районе посадки на мель кормовой части судна также установили 2,14 км боновых заграждений. Их обновляют по мере загрязнения.