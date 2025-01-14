Минтранс сообщил об обработке 42 900 кв. м загрязнений в Керченском проливе
С момента крушения танкеров в Керченском проливе обследовано почти 2000 кв. км. Всего выявлено и обработано около 42 900 кв. м загрязнений. Об этом сообщил Минтранс РФ в своем Telegram-канале.
Суда Морспасслужбы обследуют акваторию на предмет загрязнений. С 5 января специалисты работают в Севастополе. В регионе локализовали и очистили от нефтепродуктов более 100 кв. м акватории. Всего обследовано более 120,3 кв. км, уточнили в ведомстве.
Продолжается строительство временной подъездной дороги к кормовой части танкера «Волгонефть 239». Для работы техники у судна с берега к нему устраивают насыпь, сооружение защитит корпус танкера от шторма и позволит подъехать для сбора вытекшего мазута. В работах задействованы 46 единиц техники. В районе посадки на мель кормовой части судна также установили 2,14 км боновых заграждений. Их обновляют по мере загрязнения.
Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 г. По словам главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева, на дне Черного моря после их крушения и разлива топлива может оставаться порядка 5000 т мазута. Всего суда перевозили примерно по 4000 т топлива.
Глава МЧС России Александр Куренков 13 января потребовал представить перечень мероприятий по ликвидации разлива нефтепродуктов в акватории Черного моря к 15 января. Он подчеркнул, что эффективность работ зависит от выполнения взаимосвязанных мероприятий, в частности от герметизации танкеров, откачки мазута, подъема затонувших судов и их транспортировки к месту утилизации, сбора мазута в акватории и на берегу, вывоза загрязненного грунта и восстановления пляжей.