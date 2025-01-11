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После крушения танкеров на дне Черного моря осело около 5000 тонн мазута

Ведомости

На дне Черного моря после крушения двух танкеров и разлива топлива может оставаться около 5000 т мазута, эта «желеобразная масса» никуда не движется, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Около 5000 т где-то на дне лежат. Это некая желеобразная масса, которая никуда не движется», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

После очистки берега предстоит рекультивация пляжей, а вывезенный песок можно будет использовать только в строительстве дорог, добавил глава региона.

Кондратьев 10 января сообщил об обнаружении нового выброса с кормы танкера «Волгонефть-239» в поселке Тамань Темрюкского района. Губернатор писал, что на уборку побережья Анапы и Темрюкского района вышли почти 6000 человек – среди них добровольцы, сотрудники МЧС и спасательных служб.

Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» 15 декабря 2024 г. потерпели крушение в Керченском проливе. 8 января глава Крыма Сергей Аксенов указал на высокий риск того, что в связи с разливом мазута экологическая ситуация в Крыму ухудшится, а масштабы ЧС могут быть сопоставимы с ситуацией в Краснодарском крае.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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