После крушения танкеров на дне Черного моря осело около 5000 тонн мазута
На дне Черного моря после крушения двух танкеров и разлива топлива может оставаться около 5000 т мазута, эта «желеобразная масса» никуда не движется, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«Около 5000 т где-то на дне лежат. Это некая желеобразная масса, которая никуда не движется», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
После очистки берега предстоит рекультивация пляжей, а вывезенный песок можно будет использовать только в строительстве дорог, добавил глава региона.
Кондратьев 10 января сообщил об обнаружении нового выброса с кормы танкера «Волгонефть-239» в поселке Тамань Темрюкского района. Губернатор писал, что на уборку побережья Анапы и Темрюкского района вышли почти 6000 человек – среди них добровольцы, сотрудники МЧС и спасательных служб.
Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» 15 декабря 2024 г. потерпели крушение в Керченском проливе. 8 января глава Крыма Сергей Аксенов указал на высокий риск того, что в связи с разливом мазута экологическая ситуация в Крыму ухудшится, а масштабы ЧС могут быть сопоставимы с ситуацией в Краснодарском крае.