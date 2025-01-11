После крушения танкеров на дне Черного моря осело около 5000 тонн мазута

Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» 15 декабря 2024 г. потерпели крушение в Керченском проливе. 8 января глава Крыма Сергей Аксенов указал на высокий риск того, что в связи с разливом мазута экологическая ситуация в Крыму ухудшится, а масштабы ЧС могут быть сопоставимы с ситуацией в Краснодарском крае.