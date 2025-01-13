Куренков потребовал представить план мероприятий по ликвидации разлива мазута

19 декабря 2024 г. Путин во время прямой линии назвал произошедшее в Черном море «экологической бедой» и «большой катастрофой». Он напомнил, что поручил создать рабочую группу по ликвидации последствий. 9 января на совещании с правительством президент России раскритиковал работу властей и поручил сформировать новую правительственную комиссию. На следующий день Мишустин подписал распоряжение о создании правкомиссии для координации работы по ликвидации ущерба от разлива мазута в Черном море.