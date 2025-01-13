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Куренков потребовал представить план мероприятий по ликвидации разлива мазута

Он должен быть готов к 15 января
София Векслер
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Глава МЧС России Александр Куренков на заседании правительственной комиссии потребовал представить перечень конкретных мероприятий по ликвидации разлива нефтепродуктов в акватории Черного моря к 15 января. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Вчера мы посетили Краснодарский край, где проверили ход проведения работ по ликвидации последствий разлива мазута в акватории Черного моря. Кроме того, оценили условия хранения собранного грунта на площадке в хуторе Воскресенском, а также обсудили принимаемые меры по стабилизации», – уточнил Куренков.

По его словам, должностные лица понимают всю степень ответственности и прикладывают максимальные усилия для выявления очагов загрязнения и их ликвидации. Эффективность и темпы работ зависят от выполнения взаимосвязанных мероприятий, в том числе герметизации танкеров, откачки мазута, подъема затонувших танкеров и их транспортировки к месту утилизации, сбора нефтепродуктов в акватории и на берегу, вывоза загрязненного грунта восстановления пляжей.

13 января вице-премьер РФ Виталий Савельев провел заседание правительственной комиссии. По ее итогам принято решение о создании постоянно действующего оперштаба. Его задачей станет координация действий заинтересованных сторон по ликвидации последствий ЧП на ежедневной основе в Краснодарском крае, с выездами в Крым и Севастополь. Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что крупных пятен мазута в прибрежной зоне региона не обнаружено, но выбросы небольших фрагментов фиксируются почти по всей береговой линии.

В этот же день премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в ближайшее время Минприроды разработает программу по устранению последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Разработкой займется глава ведомства Александр Козлов. Он будет представлять программу президенту России Владимиру Путину.

Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 г. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал 11 января, что на дне Черного моря после крушения судов и разлива топлива может оставаться примерно 5000 т мазута, всего танкеры перевозили примерно по 4000 т топлива.

19 декабря 2024 г. Путин во время прямой линии назвал произошедшее в Черном море «экологической бедой» и «большой катастрофой». Он напомнил, что поручил создать рабочую группу по ликвидации последствий. 9 января на совещании с правительством президент России раскритиковал работу властей и поручил сформировать новую правительственную комиссию. На следующий день Мишустин подписал распоряжение о создании правкомиссии для координации работы по ликвидации ущерба от разлива мазута в Черном море.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

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