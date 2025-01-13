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В Минприроды разработают программу устранения последствий разлива нефтепродуктов

Ведомости

В ближайшее время Министерство природных ресурсов и экологии разработает программу по устранению последствий разлива мазута в Керченском проливе. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании, передает «Интерфакс».

Мишустин отметил, что программа будет учитывать предстоящее повышение температуры воды. Разработкой будет заниматься глава министерства Александр Козлов. Он будет представлять программу президенту Владимиру Путину, добавил Мишустин.

11 января стало известно, что на дне Черного моря после крушения двух танкеров и разлива топлива может оставаться около 5000 т мазута. При этом масса из мазута никуда не движется.

10 января сообщили об обнаружении нового выброса с кормы танкера «Волгонефть-239» в поселке Тамань Темрюкского района. На уборку побережья Анапы и Темрюкского района вышли почти 6000 человек – среди них добровольцы, сотрудники МЧС и спасательных служб.

Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» 15 декабря 2024 г. потерпели крушение в Керченском проливе. 8 января глава Крыма Сергей Аксенов указал на высокий риск того, что в связи с разливом мазута экологическая ситуация в Крыму ухудшится, а масштабы ЧС могут быть сопоставимы с ситуацией в Краснодарском крае.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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