В Минприроды разработают программу устранения последствий разлива нефтепродуктов
Мишустин отметил, что программа будет учитывать предстоящее повышение температуры воды. Разработкой будет заниматься глава министерства Александр Козлов. Он будет представлять программу президенту Владимиру Путину, добавил Мишустин.
11 января стало известно, что на дне Черного моря после крушения двух танкеров и разлива топлива может оставаться около 5000 т мазута. При этом масса из мазута никуда не движется.
10 января сообщили об обнаружении нового выброса с кормы танкера «Волгонефть-239» в поселке Тамань Темрюкского района. На уборку побережья Анапы и Темрюкского района вышли почти 6000 человек – среди них добровольцы, сотрудники МЧС и спасательных служб.
Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» 15 декабря 2024 г. потерпели крушение в Керченском проливе. 8 января глава Крыма Сергей Аксенов указал на высокий риск того, что в связи с разливом мазута экологическая ситуация в Крыму ухудшится, а масштабы ЧС могут быть сопоставимы с ситуацией в Краснодарском крае.