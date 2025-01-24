Песков указал на необходимость введения дополнительных мер для работы рунета
Для обеспечения бесперебойной работы сети должны приниматься дополнительные меры. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Действительно, сбои фиксируются. Это требует дополнительных мер для обеспечения бесперебойности работы», – отметил Песков.
Он добавил, что за это должны отвечать соответствующие ведомства и посоветовал обратиться в Роскомнадзор.
В пресс-службе «Мегафона» сообщили «Ведомостям», что сеть работает штатно, а возможные проблемы с доступом к отдельным зарубежным интернет-ресурсам происходят по независящим от компании причинам. Представитель МТСвоздержался от комментариев. В Ростелекоме и Tele2 указали, что проблемы с доступностью их услуг мобильной связи не фиксируются. Сеть «Билайн» тоже заявила о работе в штатном режиме, но добавила, что фиксирует сбой в работе Telegram.
Представитель Роскомнадзора сообщил, что центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) обнаружил сбой на зарубежных стыках компании «Мегафон» с европейскими сетями связи. Сбои на сетях других операторов дежурная служба ЦМУ ССОП не зафиксировала, уточнили «Ведомостям» в ведомстве.