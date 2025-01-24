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В России произошел сбой в работе мобильных операторов

Роскомнадзор фиксировал сбой только на зарубежных стыках компании «Мегафон»
Ведомости

В России произошел сбой в работе мобильных операторов и некоторых других сайтов, следует из данных портала сбой.рф.

Сбой фиксируется в работе мессенджера Telegram и сотовых операторов Yota и «Мегафон». На «Мегафон» пожаловались 2058 пользователей, на Yota – 668, а на Telegram – 924.

При этом, как сообщили «Ведомостям» в пресс-службе «Мегафона», сеть работает штатно. «Возможные проблемы с доступом к отдельным зарубежным интернет-ресурсам происходят по независящим от нас причинам», – отметили в компании. Представитель МТС воздержался от комментариев.

В Ростелекоме и Tele2 заявили, что проблемы с доступностью их услуг мобильной связи не фиксируются. «Наши сети работают в штатном режиме, жалоб клиентов на технический сервис пока не поступало», – пояснили в компаниях. Сеть «Билайн» тоже заявила о работе в штатном режиме, однако сообщила, что фиксирует сбой в работе Telegram.

По данным представителя Роскомнадзора (РКН), центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) зафиксировал сбой на зарубежных стыках компании «Мегафон» с европейскими сетями связи. Сбои на сетях других операторов дежурная служба ЦМУ ССОП не обнаружила, сказали «Ведомостям» в РКН.

14 января 2025 г. в России наблюдались массовые проблемы с доступом к интернету. Сбой продолжался примерно 15-20 минут, и примерно в районе 17:30-18:00 по московскому времени работоспособность сайтов была восстановлена.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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