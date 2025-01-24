В России произошел сбой в работе мобильных операторов

В Ростелекоме и Tele2 заявили, что проблемы с доступностью их услуг мобильной связи не фиксируются. «Наши сети работают в штатном режиме, жалоб клиентов на технический сервис пока не поступало», – пояснили в компаниях. Сеть «Билайн» тоже заявила о работе в штатном режиме, однако сообщила, что фиксирует сбой в работе Telegram.