В России произошел сбой в работе мобильных операторовРоскомнадзор фиксировал сбой только на зарубежных стыках компании «Мегафон»
В России произошел сбой в работе мобильных операторов и некоторых других сайтов, следует из данных портала сбой.рф.
Сбой фиксируется в работе мессенджера Telegram и сотовых операторов Yota и «Мегафон». На «Мегафон» пожаловались 2058 пользователей, на Yota – 668, а на Telegram – 924.
При этом, как сообщили «Ведомостям» в пресс-службе «Мегафона», сеть работает штатно. «Возможные проблемы с доступом к отдельным зарубежным интернет-ресурсам происходят по независящим от нас причинам», – отметили в компании. Представитель МТС воздержался от комментариев.
В Ростелекоме и Tele2 заявили, что проблемы с доступностью их услуг мобильной связи не фиксируются. «Наши сети работают в штатном режиме, жалоб клиентов на технический сервис пока не поступало», – пояснили в компаниях. Сеть «Билайн» тоже заявила о работе в штатном режиме, однако сообщила, что фиксирует сбой в работе Telegram.
По данным представителя Роскомнадзора (РКН), центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) зафиксировал сбой на зарубежных стыках компании «Мегафон» с европейскими сетями связи. Сбои на сетях других операторов дежурная служба ЦМУ ССОП не обнаружила, сказали «Ведомостям» в РКН.
14 января 2025 г. в России наблюдались массовые проблемы с доступом к интернету. Сбой продолжался примерно 15-20 минут, и примерно в районе 17:30-18:00 по московскому времени работоспособность сайтов была восстановлена.