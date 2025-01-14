В работе сервисов Рунета произошел масштабный сбой

В работе сервисов Рунета произошел масштабный сбойОператоры говорят о проблемах с работой технических средств противодействия угрозам
В России вечером 14 января 2025 г. наблюдались массовые проблемы с доступом к интернету. Сбой продолжался примерно 15-20 минут, и примерно в районе 17:30-18:00 по московскому времени работоспособность сайтов была восстановлена.
Сбой затронул практически всех операторов и провайдеров, включая «Ростелеком», «Дом.ру», МТС, «МегаФон», «Билайн» , а также работу государственных сайтов и основных сервисов. Также пользователи жаловались на то, что помимо доступа в интернет на время полностью пропала мобильная связь.
Проблемы были с доступом к государственным ресурсам, а сервисам Google и проч. У части пользователей открывались только мессенджеры, включая Telegram и WhatsApp, а также соцсеть VK, убедились «Ведомости».
«Установлено кратковременное нарушение связности», – сообщил «Ведомостям» представитель Роскомнадзора, не называя причин сбоя. По его словам, на 18.08 мск работа сети восстановлена дежурными службами Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования.
Операторы связи заявляли, что сбой не связан с их оборудованием.
Сеть «Билайна» работает штатно, а возможные проблемы с доступом в интернет происходят по независящим от оператора причинам, сообщил во время сбоя представитель телекомоператора. «Проблема не на нашей стороне», – вторил ему представитель «Ростелекома». Компания уточняет обстановку, добавил он. «Временные проблемы с техническим сервисом не связаны с работой инфраструктуры Т2, наши сети функционируют в штатном режиме», – говорит представитель оператора. Сеть «Мегафона» также работает штатно, а возможные проблемы с доступом к отдельным интернет-ресурсам происходили по независящим от оператора причинам, добавил представитель телекомкомпании. «Ведомости» также направили запросы в МТС и «ЭР-Телеком».
Источник в одном из операторов сообщил «Ведомостям», что сбой связан с проблемами технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) Роскомнадзора и Главного радиочастотного центра. Он напоминает, что с похожим сбоем пользователи Рунета столкнулись 30 января 2024 г. Тогда стали недоступны сервисы «Яндекса», МТС, «Билайна», «Мегафона», Ozon, «Сбера», ВТБ, «Тинькофф» и многих других. Проблемы тогда были связаны с набором расширений протокола DNS – DNSSEC. Он призван гарантировать достоверность данных при обращении к тому или иному ресурсу. Благодаря этому расширению в доменной зоне .ru гарантируется исключение вероятности подмены IP-адреса в результате атак.
Сейчас проблема затронула всех, кто работал через российских операторов связи с ТСПУ, подтвердил генеральный директор RUVDS Никита Цаплин. При этом доступность мессенджеров он объяснил тем, что сбой ТСПУ не затронул протоколы, по которым работают мессенджеры.
Масштабный сбой может быть связан со сбоями в группе крупных дата-центров в РФ, предполагает генеральный директор ГК ST IT эксперт рынка TechNet НТИ Антон Аверьянов. По его словам, могло быть и такое, что масштабный сбой в местах расположения рабочих серверов с данными крупных компаний, сайтов, веб-сервисов потянул за собой череду отключений других систем.
14 января днем в ряде мест в стране были доступны запрещенные сервисы: Discord, Instagram