В работе сервисов Рунета произошел масштабный сбой

Сеть «Билайна» работает штатно, а возможные проблемы с доступом в интернет происходят по независящим от оператора причинам, сообщил во время сбоя представитель телекомоператора. «Проблема не на нашей стороне», – вторил ему представитель «Ростелекома». Компания уточняет обстановку, добавил он. «Временные проблемы с техническим сервисом не связаны с работой инфраструктуры Т2, наши сети функционируют в штатном режиме», – говорит представитель оператора. Сеть «Мегафона» также работает штатно, а возможные проблемы с доступом к отдельным интернет-ресурсам происходили по независящим от оператора причинам, добавил представитель телекомкомпании. «Ведомости» также направили запросы в МТС и «ЭР-Телеком».