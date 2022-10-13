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Заблокированный в России Instagram стал доступен у части абонентов крупных операторов

Это совпало по срокам с ремонтом оборудования, осуществляющего блокировку сайтов
Марина Тюняева (Бочкарёва) Анастасия Курашева Екатерина Кинякина
Соцсеть Instagram (заблокирована в России; принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) / Евгений Разумный / Ведомости

Заблокированный в России Instagram стал доступен у части абонентов крупнейших российских операторов связи – «Билайна», МТС и «Ростелекома». Это совпало с проведением ремонтных работ Главного радиочастотного центра (ФГУП ГРЧЦ), подведомственного Роскомнадзору, отвечающего за техническую организацию использования радиочастот в РФ.

Соцсеть Instagram (заблокирована в России; принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) стала открываться без использования сервисов VPN. На это обратили внимание корреспонденты «Ведомостей». Сеть стала доступна 11 октября у некоторых абонентов сотовых операторов МТС и «Билайна», а также пользователей домашнего интернета от «Ростелекома». Открытый доступ к Instagram сохранялся в сетях этих операторов на протяжении всего дня 12 октября, убедились журналисты «Ведомостей».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных