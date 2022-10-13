Заблокированный в России Instagram стал доступен у части абонентов крупных операторов

Соцсеть Instagram (заблокирована в России; принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) стала открываться без использования сервисов VPN. На это обратили внимание корреспонденты «Ведомостей». Сеть стала доступна 11 октября у некоторых абонентов сотовых операторов МТС и «Билайна», а также пользователей домашнего интернета от «Ростелекома». Открытый доступ к Instagram сохранялся в сетях этих операторов на протяжении всего дня 12 октября, убедились журналисты «Ведомостей».