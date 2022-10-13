Заблокированный в России Instagram стал доступен у части абонентов крупных операторов

Заблокированный в России Instagram стал доступен у части абонентов крупных операторовЭто совпало по срокам с ремонтом оборудования, осуществляющего блокировку сайтов
Заблокированный в России Instagram стал доступен у части абонентов крупнейших российских операторов связи – «Билайна», МТС и «Ростелекома». Это совпало с проведением ремонтных работ Главного радиочастотного центра (ФГУП ГРЧЦ), подведомственного Роскомнадзору, отвечающего за техническую организацию использования радиочастот в РФ.
Соцсеть Instagram (заблокирована в России; принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) стала открываться без использования сервисов VPN. На это обратили внимание корреспонденты «Ведомостей». Сеть стала доступна 11 октября у некоторых абонентов сотовых операторов МТС и «Билайна», а также пользователей домашнего интернета от «Ростелекома». Открытый доступ к Instagram сохранялся в сетях этих операторов на протяжении всего дня 12 октября, убедились журналисты «Ведомостей».