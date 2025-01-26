Рейс «Аэрофлота» Москва – Сочи вынужденно сел в Саратове
Airbus A321 рейса SU 1126 вылетел из Москвы и был направлен в Саратов, следует также из данных онлайн-табло аэропорта «Шереметьево». В авиакомпании сообщили, что командир воздушного судна принял решение о дополнительной посадке в аэропорту Саратова «в целях обеспечения безопасности». Причиной «Аэрофлот» назвал срабатывание индикации уровня масла. Telegram-канал «112» писал, что у воздушного судна отказал один из двигателей, из-за чего самолет совершил аварийную посадку.
По данным перевозчика, посадка в Саратове прошла в штатном режиме, из Москвы был направлен резервный борт. Ожидается, что самолет вылетит в Сочи в 23:30 по местному времени (22:30 мск). На время ожидания пассажирам предоставят горячее питание и напитки, добавили в авиакомпании.