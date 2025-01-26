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Рейс «Аэрофлота» Москва – Сочи вынужденно сел в Саратове

Ведомости

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший по маршруту Москва – Сочи, совершил посадку в аэропорту Саратова из-за срабатывания индикации уровня масла, из столицы направлен резервный борт, сообщает Telegram-канал пресс-службы перевозчика. 

Airbus A321 рейса SU 1126 вылетел из Москвы и был направлен в Саратов, следует также из данных онлайн-табло аэропорта «Шереметьево». В авиакомпании сообщили, что командир воздушного судна принял решение о дополнительной посадке в аэропорту Саратова «в целях обеспечения безопасности». Причиной «Аэрофлот» назвал срабатывание индикации уровня масла. Telegram-канал «112» писал, что у воздушного судна отказал один из двигателей, из-за чего самолет совершил аварийную посадку.

По данным перевозчика, посадка в Саратове прошла в штатном режиме, из Москвы был направлен резервный борт. Ожидается, что самолет вылетит в Сочи в 23:30 по местному времени (22:30 мск). На время ожидания пассажирам предоставят горячее питание и напитки, добавили в авиакомпании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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