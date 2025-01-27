Умер актер Игорь Янковский
Telegram-канал Mash пишет, что предварительной причином смерти актера называют осложнения на фоне цирроза печени. Янковский, как утверждается, умер в реанимации 26 января.
Игорья Янковский – сын народного артиста СССР Ростислава Янковского и племянник народного артиста СССР Олега Янковского. Окончил Театральное училище имени Щукина в 1974 г., до 1992 г. служил в Московском драматическом театре на Малой Бронной. Сыграл в более чем 40 фильмах и сериалах, наиболее известен по роли Джеральдина-младшего в советском многосерийном фильме «Приключения принца Флоризеля».
С 1992 г. работал в рекламном бизнесе, с 2004 г. был президентом Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).