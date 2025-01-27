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Умер актер Игорь Янковский

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Российский актер Игорь Янковский, который также был одним из один из основателей Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), скончался на 74-м году жизни. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу АКАР.

Telegram-канал Mash пишет, что предварительной причином смерти актера называют осложнения на фоне цирроза печени. Янковский, как утверждается, умер в реанимации 26 января.

Игорья Янковский – сын народного артиста СССР Ростислава Янковского и племянник народного артиста СССР Олега Янковского. Окончил Театральное училище имени Щукина в 1974 г., до 1992 г. служил в Московском драматическом театре на Малой Бронной. Сыграл в более чем 40 фильмах и сериалах, наиболее известен по роли Джеральдина-младшего в советском многосерийном фильме «Приключения принца Флоризеля».

С 1992 г. работал в рекламном бизнесе, с 2004 г. был президентом Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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