Умер актер Игорь Янковский

Игорья Янковский – сын народного артиста СССР Ростислава Янковского и племянник народного артиста СССР Олега Янковского. Окончил Театральное училище имени Щукина в 1974 г., до 1992 г. служил в Московском драматическом театре на Малой Бронной. Сыграл в более чем 40 фильмах и сериалах, наиболее известен по роли Джеральдина-младшего в советском многосерийном фильме «Приключения принца Флоризеля».