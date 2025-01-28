Заболеваемость коронавирусом в России за неделю снизилась на 14,8%
Показатель заболеваемости COVID-19 в России за неделю с 20 по 26 января составил 5,62 на 100 000 населения и снизился на 14,8% по сравнению с прошлой неделей. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Число госпитализаций за неделю уменьшилось на 4% и составило 1075 человек. Рост числа госпитализаций произошел в 31 российском субъекте. Увеличение заболеваемости отмечено в 20 субъектах, в том числе в девяти регионах более, чем в среднем по России.
С 20 по 26 января выздоровели 9726 человек, что на 14,3% меньше в сравнении с предыдущей неделей.
По данным Роспотребнадзора, динамика роста заболеваемости коронавирусом на неделе с 13 по 19 января составила 2,8%, 6–12 января – 7,9%. За две недели января в России было зарегистрировано 9600 и 9400 случаев COVID-19 соответственно. По итогам третьей недели января госпитализированы в сравнении со второй на 4,9% больше заболевших коронавирусом, а именно 1120 человек, писал оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Во вторую неделю месяца в сравнении с первой количество госпитализированных увеличилось на 10% до 1068 человек.