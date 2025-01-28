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Заболеваемость коронавирусом в России за неделю снизилась на 14,8%

Ведомости

Показатель заболеваемости COVID-19 в России за неделю с 20 по 26 января составил 5,62 на 100 000 населения и снизился на 14,8% по сравнению с прошлой неделей. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Число госпитализаций за неделю уменьшилось на 4% и составило 1075 человек. Рост числа госпитализаций произошел в 31 российском субъекте. Увеличение заболеваемости отмечено в 20 субъектах, в том числе в девяти регионах более, чем в среднем по России.

С 20 по 26 января выздоровели 9726 человек, что на 14,3% меньше в сравнении с предыдущей неделей.

По данным Роспотребнадзора, динамика роста заболеваемости коронавирусом на неделе с 13 по 19 января составила 2,8%, 6–12 января – 7,9%. За две недели января в России было зарегистрировано 9600 и 9400 случаев COVID-19 соответственно. По итогам третьей недели января госпитализированы в сравнении со второй на 4,9% больше заболевших коронавирусом, а именно 1120 человек, писал оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Во вторую неделю месяца в сравнении с первой количество госпитализированных увеличилось на 10% до 1068 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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