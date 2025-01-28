Заболеваемость коронавирусом в России за неделю снизилась на 14,8%

По данным Роспотребнадзора, динамика роста заболеваемости коронавирусом на неделе с 13 по 19 января составила 2,8%, 6–12 января – 7,9%. За две недели января в России было зарегистрировано 9600 и 9400 случаев COVID-19 соответственно. По итогам третьей недели января госпитализированы в сравнении со второй на 4,9% больше заболевших коронавирусом, а именно 1120 человек, писал оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Во вторую неделю месяца в сравнении с первой количество госпитализированных увеличилось на 10% до 1068 человек.