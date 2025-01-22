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Заболеваемость ОРВИ в России растет вторую неделю подряд

Эксперты связывают этот подъем с новогодними каникулами и теплой зимой
Виталий Крюков
Теплая зима привела к росту заболеваний ОРВИ среди россиян
Теплая зима привела к росту заболеваний ОРВИ среди россиян / Андрей Гордеев / Ведомости

Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом в России за третью неделю января (13–19 января) выросла на 29,1% в сравнении со второй неделей до около 572 900 случаев, сообщил 21 января сотрудник пресс-службы Роспотребнадзора.

В 27 регионах число госпитализированных увеличилось на 30% и более по сравнению с прошлой неделей. Также в ведомстве сообщили, что из-за распространения ОРВИ закрылись 11 школ в семи регионах, а также четыре детсада в четырех субъектах. Еще частично закрылись 397 школьных классов и 163 группы дошкольников, семь групп в школах-интернатах и 12 групп в колледжах. «Ведомости» направили запрос в Роспотребнадзор и Рособрнадзор с просьбой уточнить, школы и детсады каких именно регионов были закрыты.

По данным службы, чаще всего люди болеют именно ОРВИ с преобладанием доли риновирусов. При этом в исследуемых Роспотребнадзором образцах нарастает доля найденных вирусов гриппа. Чаще всего, по данным службы, среди них преобладает вирус гриппа А (H1N1)pdm09. По данным Всемирной организации здравоохранения, pdm09 – это обозначение варианта вируса, вызвавшего пандемию 2009 г.

Увеличение показателя заболеваемости ОРВИ и гриппом наблюдается вторую неделю подряд. За неделю с 6 по 12 января число заболевших выросло на 31,9% до 406 100 человек. Тогда как в первую неделю 2025 г. их количество снизилось по сравнению с последней неделей прошлого года: на 50,4% до 307 900 человек.

Динамика роста заболеваемости коронавирусом 13–19 января составила 2,8%, 6–12 января – 7,9%. В России за последние две недели января было зарегистрировано 9600 и 9400 случаев ковида соответственно, следует из данных Роспотребнадзора. Госпитализированы по итогам третьей недели января в сравнении со второй на 4,9% больше заболевших ковидом, а именно 1120 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Во вторую неделю месяца в сравнении с первой число госпитализированных также выросло на 10% до 1068 человек.

Теплый январь

В начале 2025 г. на большей части России температура превышает климатическую норму на 4–9, а местами и на 12 градусов по Цельсию, сообщал 10 января в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Первая половина зимы в Москве выдалась достаточно теплой и превышала климатическую норму на 3–4 градуса, такая же температура останется в столице до конца января, говорила «Ведомости. Городу» специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Рост заболеваемости ковидом и ОРВИ связан с тем, что в большинстве регионов России наблюдается «достаточно теплая для зимы» температура, пояснил «Ведомостям» инфекционист «Инвитро» Андрей Поздняков. С этим мнением согласна ассистент кафедры госпитальной терапии Института материнства и детства Пироговского университета Татьяна Ким.

Во время каникул и праздников граждане посещали курорты, поэтому аэропорты становились местами большой загруженности людей из разных регионов, объясняет Ким.

По словам Позднякова, заболеваемость ОРВИ является сезонной и «не выбивается» из показателей прошлого года. Рост заболеваемости такими инфекциями может закончиться через один-два месяца, прогнозирует Поздняков. Но в этот период может увеличиться и число заболевших гриппом, считает он. Если температура воздуха будет повышаться и дальше, рост заболеваемости может продолжиться, говорит Ким.

Решение Роспотребнадзора закрыть некоторые школы из-за большого числа заболевших Поздняков называет правильным: для учителей преклонного возраста респираторные инфекции опаснее, чем для самих школьников, так как могут вызвать серьезные осложнения.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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