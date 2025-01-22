Заболеваемость ОРВИ в России растет вторую неделю подряд

В 27 регионах число госпитализированных увеличилось на 30% и более по сравнению с прошлой неделей. Также в ведомстве сообщили, что из-за распространения ОРВИ закрылись 11 школ в семи регионах, а также четыре детсада в четырех субъектах. Еще частично закрылись 397 школьных классов и 163 группы дошкольников, семь групп в школах-интернатах и 12 групп в колледжах. «Ведомости» направили запрос в Роспотребнадзор и Рособрнадзор с просьбой уточнить, школы и детсады каких именно регионов были закрыты.