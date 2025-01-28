На конкурс социальных архитекторов зарегистрировались более 4000 участников

О том что власти обсуждают проведение конкурса для «социальных технологов», «Ведомости» писали 19 ноября 2024 г. Собеседники, близкие к администрации президента, указывали, что это будет в том числе и отбор политтехнологов для возможности работать на выборах разного уровня. В частности, прошедшие через проект технологи получат зеленый свет к найму на губернаторские выборы. 28 ноября собеседник «Ведомостей» пояснил, что отбор будет шире и затронет не только специалистов по политическим технологиям, но и представителей других профессий, ориентированных на работу с обществом. Подготовкой конкурса для «социальных архитекторов» занимается управление президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов, которое возглавляет Александр Харичев.