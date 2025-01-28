На конкурс социальных архитекторов зарегистрировались более 4000 участников
Число желающих участвовать в конкурсе социальных архитекторов превысило 4000. Об этом сообщается на сайте конкурса.
14 января, в первые сутки после старта, поступило более 800 заявок на участие. За две недели их количество увеличилось в пять раз.
По словам управляющего директора ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдуса Алиева, новое понятие социальной архитектуры объединяет практики и методики работы, которые существуют в России уже несколько лет. Они формируют гражданское общество и призваны сделать жизнь определенных групп людей лучше.
«Конкурс призван впервые в истории нашей страны систематизировать тот внушительный багаж опыта социальной архитектуры, который уже есть в России, и выявить лучших акторов в реализации таких проектов», – отметил Алиев.
Конкурс проводится по поручению президента РФ Владимира Путина. Он является частью инициированной главой государства большой работы по созданию системы социальных лифтов и поддержки талантов. Заявки на участие принимаются до 12:00 мск 11 февраля.
О том что власти обсуждают проведение конкурса для «социальных технологов», «Ведомости» писали 19 ноября 2024 г. Собеседники, близкие к администрации президента, указывали, что это будет в том числе и отбор политтехнологов для возможности работать на выборах разного уровня. В частности, прошедшие через проект технологи получат зеленый свет к найму на губернаторские выборы. 28 ноября собеседник «Ведомостей» пояснил, что отбор будет шире и затронет не только специалистов по политическим технологиям, но и представителей других профессий, ориентированных на работу с обществом. Подготовкой конкурса для «социальных архитекторов» занимается управление президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов, которое возглавляет Александр Харичев.