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На конкурс социальных архитекторов зарегистрировались более 4000 участников

Ведомости

Число желающих участвовать в конкурсе социальных архитекторов превысило 4000. Об этом сообщается на сайте конкурса.

14 января, в первые сутки после старта, поступило более 800 заявок на участие. За две недели их количество увеличилось в пять раз.

По словам управляющего директора ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдуса Алиева, новое понятие социальной архитектуры объединяет практики и методики работы, которые существуют в России уже несколько лет. Они формируют гражданское общество и призваны сделать жизнь определенных групп людей лучше.

«Конкурс призван впервые в истории нашей страны систематизировать тот внушительный багаж опыта социальной архитектуры, который уже есть в России, и выявить лучших акторов в реализации таких проектов», – отметил Алиев.

Конкурс проводится по поручению президента РФ Владимира Путина. Он является частью инициированной главой государства большой работы по созданию системы социальных лифтов и поддержки талантов. Заявки на участие принимаются до 12:00 мск 11 февраля.

О том что власти обсуждают проведение конкурса для «социальных технологов», «Ведомости» писали 19 ноября 2024 г. Собеседники, близкие к администрации президента, указывали, что это будет в том числе и отбор политтехнологов для возможности работать на выборах разного уровня. В частности, прошедшие через проект технологи получат зеленый свет к найму на губернаторские выборы. 28 ноября собеседник «Ведомостей» пояснил, что отбор будет шире и затронет не только специалистов по политическим технологиям, но и представителей других профессий, ориентированных на работу с обществом. Подготовкой конкурса для «социальных архитекторов» занимается управление президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов, которое возглавляет Александр Харичев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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