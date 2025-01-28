Глава Кокшетауской епархии в Казахстане погиб в ДТП
Архиепископ Кокшетауский и Акмолинский Серапион (Сергей Колосницин) погиб в автомобильной аварии, сообщает Русская православная церковь (РПЦ).
В сообщении сказано, что трагедия произошла в Нижегородской области. Архиепископ направлялся в Москву для участия в Рождественских чтениях. В ходе аварии Серапион получил несовместимые с жизнью травмы.
Клирик Воскресенского кафедрального собора Кокшетау иеромонах Евлогий (Щербак), который сопровождал Серапиона, был доставлен в больницу с сотрясением мозга.
Архиепископ Кокшетауский и Акмолинский родился в 1964 г. в поселке Подгорный Джамбульской Казахской ССР. Обучался в Московской духовной семинарии и Московской духовной академии. С 1993 по 1997 г. исполнял послушания канонарха и заместителя председателя издательского отдела Троице-Сергиевой лавры. 2 октября 2013 г. решением Священного Синода избран епископом Кокшетауским и Акмолинским.