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Глава Кокшетауской епархии в Казахстане погиб в ДТП

Ведомости

Архиепископ Кокшетауский и Акмолинский Серапион (Сергей Колосницин) погиб в автомобильной аварии, сообщает Русская православная церковь (РПЦ).

В сообщении сказано, что трагедия произошла в Нижегородской области. Архиепископ направлялся в Москву для участия в Рождественских чтениях. В ходе аварии Серапион получил несовместимые с жизнью травмы.

Клирик Воскресенского кафедрального собора Кокшетау иеромонах Евлогий (Щербак), который сопровождал Серапиона, был доставлен в больницу с сотрясением мозга.

Архиепископ Кокшетауский и Акмолинский родился в 1964 г. в поселке Подгорный Джамбульской Казахской ССР. Обучался в Московской духовной семинарии и Московской духовной академии. С 1993 по 1997 г. исполнял послушания канонарха и заместителя председателя издательского отдела Троице-Сергиевой лавры. 2 октября 2013 г. решением Священного Синода избран епископом Кокшетауским и Акмолинским.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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