Глава Кокшетауской епархии в Казахстане погиб в ДТП

Архиепископ Кокшетауский и Акмолинский родился в 1964 г. в поселке Подгорный Джамбульской Казахской ССР. Обучался в Московской духовной семинарии и Московской духовной академии. С 1993 по 1997 г. исполнял послушания канонарха и заместителя председателя издательского отдела Троице-Сергиевой лавры. 2 октября 2013 г. решением Священного Синода избран епископом Кокшетауским и Акмолинским.