Архиепископ Кентерберийский подал в отставку из-за скандала о насилии в лагерях

Уэлби был известен своей поддержкой ЛГБТ-сообщества (запрещено на территории России и признано экстремистским), а также высказывался по вопросам иммиграционной политики Великобритании, войны в секторе Газа и климатических изменений. Однако после публикации независимого отчета, подготовленного по заказу церкви, в котором говорилось о сексуальном насилии со стороны Джона Смита, руководившего летними лагерями для юных христиан, общество затребовало его увольнения.