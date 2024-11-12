Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Архиепископ Кентерберийский подал в отставку из-за скандала о насилии в лагерях

Ведомости

Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, который пробыл 11 лет на посту, подал в отставку из-за неспособности расследовать скандал с сексуальным насилием в лагерях для молодежи, пишет Reuters.

Уэлби был известен своей поддержкой ЛГБТ-сообщества (запрещено на территории России и признано экстремистским), а также высказывался по вопросам иммиграционной политики Великобритании, войны в секторе Газа и климатических изменений. Однако после публикации независимого отчета, подготовленного по заказу церкви, в котором говорилось о сексуальном насилии со стороны Джона Смита, руководившего летними лагерями для юных христиан, общество затребовало его увольнения.

Архиепископ Кентерберийский утверждал, что в 2013 г. он не был осведомлен об обвинениях в адрес Смита. Однако в независимом отчете Кита Макина, опубликованном 7 ноября, было установлено, что он знал о проблемах, связанных с поведением Смита в 1980-х гг.

12 ноября Уэлби ушел в отставку, заявив, что последние несколько дней «возобновили мое давнее и глубокое чувство стыда за исторические ошибки в защите интересов Церкви Англии».

Архиепископ Кентерберийский является главой Английской церкви. Уэлби занимал должность с 2013 г. Он организовал погребальные богослужения в память о британской королеве Елизавете II. Он также председательствовал на первой коронации Британии за почти 70 лет – короля Карла III, который как монарх также стал верховным правителем Церкви Англии. Уэлби провел церемонию бракосочетания принца Гарри с американской актрисой Меган Маркл.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных