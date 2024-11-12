Архиепископ Кентерберийский подал в отставку из-за скандала о насилии в лагерях
Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, который пробыл 11 лет на посту, подал в отставку из-за неспособности расследовать скандал с сексуальным насилием в лагерях для молодежи, пишет Reuters.
Уэлби был известен своей поддержкой ЛГБТ-сообщества (запрещено на территории России и признано экстремистским), а также высказывался по вопросам иммиграционной политики Великобритании, войны в секторе Газа и климатических изменений. Однако после публикации независимого отчета, подготовленного по заказу церкви, в котором говорилось о сексуальном насилии со стороны Джона Смита, руководившего летними лагерями для юных христиан, общество затребовало его увольнения.
Архиепископ Кентерберийский утверждал, что в 2013 г. он не был осведомлен об обвинениях в адрес Смита. Однако в независимом отчете Кита Макина, опубликованном 7 ноября, было установлено, что он знал о проблемах, связанных с поведением Смита в 1980-х гг.
12 ноября Уэлби ушел в отставку, заявив, что последние несколько дней «возобновили мое давнее и глубокое чувство стыда за исторические ошибки в защите интересов Церкви Англии».
Архиепископ Кентерберийский является главой Английской церкви. Уэлби занимал должность с 2013 г. Он организовал погребальные богослужения в память о британской королеве Елизавете II. Он также председательствовал на первой коронации Британии за почти 70 лет – короля Карла III, который как монарх также стал верховным правителем Церкви Англии. Уэлби провел церемонию бракосочетания принца Гарри с американской актрисой Меган Маркл.